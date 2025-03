La imatge de Montoya menjant espaguetis a 'Supervivientes' que ningú podrà oblidar

Montoya segueix donant de parlar com a concursant de Supervivientes. El que va ser personatge estrella de La isla de las tentaciones va camí de mantenir aquest títol en el reality de Telecinco. L'exnòvio d'Anita Williams crida l'atenció pels seus gestos i ocurrències i ara, també per com menja.

El concursant degustava uns espaguetis, recompensa obtinguda després que el seu equip superés una de les proves, quan ha protagonitzat un moment per al record. Montoya, que viu en primera persona el que significa passar gana, intentava mastegar més pasta de la que cabia a la seva boca.

Aliè a les càmeres, Montoya deixava a la vista que s'està prenent molt seriosament això de la supervivència. Prova d'això és la imatge de la qual va ser testimoni l'audiència.

El moment protagonitzat per Montoya del qual el públic ha estat testimoni

El cert és que es va tractar d'una prova que després ha fet parlar molt a les xarxes. En concret, els concursants havien d'enfilar-se a un pal amb suficient altitud sobre el mar. L'objectiu era mantenir-se el major temps possible sense tocar l'aigua.

L'equip liderat per Anita Williams es va proclamar vencedor del citat repte i finalment van aconseguir gaudir de la seva anhelada recompensa. No obstant això, el que l'ex de Montoya va fer durant la prova desfermava després la polèmica a les xarxes.

Laura Madrueño advertia a la concursant que no havia de fer trampes: "Anita, compte amb els dits. No es poden recolzar els dits als forats". Un comportament que, segons alguns seguidors del programa, hauria d'haver suposat la desqualificació de la supervivent.

Tanmateix, això no va ser així i la catalana i el seu equip van poder portar-se a la boca aquest plat típicament italià que tots desitjaven. La imatge de Montoya degustant espaguetis serà recordada com tants altres moments que fins ara està donant el participant.

Cal recordar que l'andalús va ser el protagonista absolut de l'última edició de La isla de las Tentaciones. Raó per la qual Mediaset ha decidit que podia encaixar en el reality de supervivència.

Montoya s'està alçant novament amb el protagonisme d'un reality

Jorge Javier Vázquez analitzava recentment el fenomen televisiu que ha suposat Montoya. El comunicador deixava clar que per a ell el concursant "és un passaport a la felicitat, un graó cap a l'arc de Sant Martí, un cotilló perpetu. Vull un nòvio com Montoya", reconeixia obertament.

El que va ser presentador de Sálvame, amb molts anys de professió a les seves espatlles, admetia que Montoya el va guanyar des del primer moment. "Té aquest 'alguna cosa' que atrapa. Profundament hipnòtic", afirmava Vázquez, donant la raó a aquest sector de l'audiència al qual Montoya ha encisat.

Queda clar que l'espectador, a la vista del que ha succeït a Supervivientes fins ara, serà testimoni de molts i molt bons moments com aquest últim de Montoya.