La princesa Mette-Marit assumeix els pitjors pronòstics sobre el seu fill, Marius Borg

Marius Borg, fill de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha estat al centre de l'atenció pública en els últims dies. Malgrat les greus acusacions que pesen sobre ell, sembla haver optat per un viatge a Copenhaguen, on va ser vist gaudint d'unes vacances. Però, és aquesta una fugida o simplement un descans enmig del caos judicial que afronta?

Un viatge que aixeca sospites

L'arribada de Marius Borg a Dinamarca ha sorprès a molts. Tot just una setmana després d'arribar a l'aeroport de Copenhaguen, els mitjans locals van començar a especular sobre els motius del seu viatge. Malgrat la investigació judicial que segueix en contra seva, Marius va ser vist en diversos llocs d'oci i discoteques a la capital danesa.

El seu cabell tenyit de negre i el seu intent de passar desapercebut van cridar l'atenció dels mitjans noruecs i danesos. Segons el mitjà nòrdic Se og Hor, Marius Borg hauria decidit escapar-se a Copenhaguen després d'assabentar-se que la policia volia interrogar-lo en relació amb un nou cas. La investigació es refereix a una suposada violació contra la celebritat televisiva Linni Meister.

Pel que sembla, Marius va preferir no atendre la citació de la policia i, en lloc d'això, es va dirigir a Dinamarca per allunyar-se de la pressió. Aquest comportament ha generat moltes preguntes sobre la seva actitud davant les acusacions que afronta. Les acusacions contra Marius Borg són greus i han posat en escac el seu futur.

Les greus acusacions que pesen sobre Marius Borg

La policia l'ha acusat de dues violacions, a més de maltractar tres de les seves exnòvies. També se li imputen càrrecs per amenaces de mort, conduir sense llicència i diversos incidents de violència i danys. A més, hi ha investigacions en curs sobre altres dos casos de delictes sexuals, encara que encara no ha estat formalment acusat per aquests.

Quant a les víctimes, sis persones han presentat denúncies contra Marius, tres d'elles van ser les seves parelles. Algunes de les víctimes, com Juliane Snekkestad i Nora Haukland, són conegudes per haver estat part de la família dels prínceps hereus. Al llarg d'aquest procés, Marius ha rebut diverses ordres d'allunyament i s'enfronta a un panorama judicial complicat.

El futur judicial de Marius Borg

Malgrat la gravetat de les acusacions, Marius ha admès alguns dels càrrecs. Després del seu arrest inicial, va acceptar la seva responsabilitat en els càrrecs de danys materials i corporals, així com el comportament imprudent relacionat amb el consum d'alcohol i drogues. No obstant això, nega les acusacions més greus, com les violacions i els abusos en les seves relacions properes.

Actualment, la investigació continua i els mitjans noruecs apunten que el judici podria celebrar-se a principis de l'estiu. En cas de ser condemnat, Marius podria enfrontar-se als càrrecs penals que suposen penes de presó. La condemna podria variar, des d'uns pocs mesos fins a deu anys, depenent de la gravetat dels càrrecs provats.