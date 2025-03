Nou gir de 180 graus amb Daniel Sancho, l'assassí d'Edwin Arrieta: ho pot canviar tot

Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua pel brutal assassinat i esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta a Tailàndia, segueix donant de què parlar. Després de ser condemnat a passar la seva vida entre reixes, la defensa de Sancho no sembla estar disposada a acceptar la sentència. De fet, segueix entestada a aconseguir un millor desenllaç per al jove espanyol.

Aquest dimecres, el seu equip legal va presentar oficialment un recurs davant el Tribunal Provincial de Samui, en un intent per revertir la condemna. Els advocats de Daniel Sancho, que fa mesos que treballen en l'estratègia d'apel·lació, han presentat un document de gairebé 400 pàgines.

La defensa de Daniel Sancho recorre la sentència a Tailàndia

Segons expliquen a El Confidencial, això indica el volum de treball i la serietat amb què han abordat aquest cas. La resolució del recurs serà revisada pel Tribunal d'Apel·lacions de Phuket, encarregat de valorar si la sentència original es manté o no.

El recurs arriba diversos mesos després de la condemna en primera instància. Es tracta, per tant, de l'últim pas formal en un llarg procés judicial que ha mantingut en suspens tant a Espanya com a Tailàndia.

La defensa de Daniel Sancho, encapçalada per un equip d'advocats tant a Tailàndia com a Espanya, espera una resposta ràpida del tribunal. El que no ha transcendit han estat detalls sobre els arguments que s'esgrimeixen en el recurs.

L'assassinat d'Edwin Arrieta, un cas que va tenir en suspens a Espanya

El cas que involucra Daniel Sancho i Edwin Arrieta va ocórrer a l'agost de 2023, a l'illa de Phangan, situada a prop de Samui. Segons la sentència, el jove va planejar el crim amb antelació, cosa que va incloure la compra de ganivets, una serra i bosses de plàstic. La cort va concloure que Daniel Sancho va colpejar Arrieta amb la intenció de matar-lo, i que l'assassinat va ser premeditat.

No obstant això, durant el judici, la defensa va al·legar que la mort d'Arrieta va ser accidental. És més, va al·legar que va ocórrer en el context d'una baralla en què Daniel Sancho es va defensar d'un intent de violació.

El jove, que va admetre ser culpable davant la policia, va ser traslladat a la presó de Surat Thani poc després de rebre la sentència. Des de llavors, ha estat en presó preventiva mentre espera la resolució de la seva apel·lació.

El recurs presentat per la defensa se suma a una resposta prèvia al recurs de la família de la víctima. Aquesta havia sol·licitat que la condemna fos augmentada a pena de mort. La família d'Edwin Arrieta va argumentar que la contundència de les proves policials i la falta de penediment justificaven una pena més severa.