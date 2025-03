Ningú esperava el que Alessandro Lequio ha explicat sobre Montoya: 'Les llàgrimes...'

José Carlos Montoya, el que fou concursant de La isla de las tentaciones, es va estrenar diumenge passat com a participant de Supervivientes. El sevillà es va llançar des de l'helicòpter no sense abans protagonitzar un tendre moment en què va deixar a la vista les seves emocions. Hores després era Alessandro Lequio qui es fixava en aquest detall: "A mi les llàgrimes d'ahir de Montoya em van produir tendresa", va destacar l'aristòcrata.

L'ex d'Ana Obregón, a més, va confirmar si li sembla encertada la decisió de Mediaset de comptar amb l'andalús. "Per primera vegada, el vaig veure de veritat, està superagraït d'estar aquí en aquest concurs", deixava clar Lequio.

Va ser just en el moment previ a saltar quan Montoya es trencava en directe. "En tan poc temps, la de coses que has viscut, què et passa ara mateix pel cap?", volia saber Sandra Barneda. Llavors Montoya, més sincer que mai, reconeixia sentir-se molt orgullós del suport que ha rebut de la gent.

Alessandro Lequio aclareix si li sembla encertat el fitxatge de Montoya per Supervivientes

Tot i així desvelava que per a ell no ha estat fàcil: "Vull que entenguin que ho he passat molt malament", assegurava. Després d'uns instants d'emoció el nou concursant de Supervivientes dedicava a la seva família el seu salt.

"Montoya, si us plau, salta ja", li demanava la presentadora del reality. A continuació, Montoya es banyava per primera vegada en aigües hondurenyes donant començament així a la seva experiència en el concurs.

Les paraules d'Alessandro Lequio sobre les imatges emeses de Montoya mostren que el col·laborador aplaudeix la presència del participant de la vuitena edició de La isla de las tentaciones. Una sensació que coincidia amb l'opinió que a continuació aportaven la resta de companys de tertúlia.

Era Sandra Aladro qui destacava que, encara que semblava nerviós en parlar, el Montoya que va veure l'audiència diumenge passat "era de veritat".

No tot van ser elogis a Montoya per part d'Alessandro Lequio

I afegia: "Estic amb Alessandro. Crec que està agraït amb el que li ha ocorregut. Que ve de passar-ho molt malament i les dues coses conviuen en ell: el teatre i els sentiments", sentenciava la periodista de Vamos a Ver.

Després d'aquests primers elogis per part d'Alessandro Lequio al nou concursant, el cert és que després es va sincerar sobre com veu ell el futur de Montoya en el reality. "Dimarts es donarà un bany de realitat", afirmava l'italià, "perquè veurà que hi ha altres persones i ja no és el rei del mambo", va afirmar rotund.

Unes paraules que ja s'han complert. Ara Montoya té per davant, entre altres, el repte de compartir protagonisme amb la resta de participants.