Carlota Corredera reconeix una cosa de Jorge Javier Vázquez: 'Sempre hi ha decepcions'

Carlota Corredera va sorprendre a tothom fa uns dies quan es va donar a conèixer el nom del seu nou projecte a la petita pantalla. La gallega estarà al capdavant de Tentáculos, el nou espai que substitueix Ni que fuéramos després del fitxatge de bona part dels seus integrants per La 1 de Televisió Espanyola. En la presentació d'aquest nou format, Corredera es referia a si avui dia segueix en contacte amb Jorge Javier Vázquez: "sempre hi ha decepcions", reconeixia obertament.

La periodista es va mostrar molt sincera en reconèixer que "les persones que han estat a la meva vida quan ja no treballàvem diàriament han continuat". Poc després explicava que ella ja imaginava d'antuvi qui seguiria al seu costat i qui no. Ha estat en aquest moment quan s'ha referit a aquestes persones que han decidit apartar-se i que, segons ella, no l'han sorprès tant.

La que va ser directora i després presentadora de Sálvame aclaria si manté contacte amb Jorge Javier Vázquez. "No, no he parlat amb ell. Fa temps que no parlo amb ell", començava dient la de Vigo.

Carlota Corredera reconeix què és el que pensa de Jorge Javier Vázquez

Corredera, tot i així, deixava clar que temps enrere havia intercanviat alguns missatges amb el citat comunicador. "Li vaig escriure quan va estrenar Supervivientes l'any passat, li vaig escriure per desitjar-li molta sort. Em va enviar un àudio molt xulo, el vaig felicitar per l'audiència i mai més", aclaria descobrint que porten més d'un any sense parlar.

Corredera explicava que són molts els companys de professió que s'han posat en contacte amb ella per felicitar-la. "Crec que el 75% dels presentadors que estan en antena i conec m'han escrit tant per WhatsApp com per privat. I això és molt bonic perquè crec que són sincers", explicava emocionada.

Jorge Javier Vázquez i Carlota Corredera es mesuraran per l'audiència

Cal recordar que Tentáculos, el nou projecte de la gallega, s'enfrontarà a Y ahora Sonsoles i a El diario de Jorge. Però també a La familia de la tele, l'espai que comptarà amb la presència de, entre altres, María Patiño i Belén Esteban. Una circumstància que no s'havia produït fins ara i que farà que l'audiència hagi de decidir amb quin espai es queda.

Precisament Jorge Javier Vázquez ja es va pronunciar fa uns dies sobre aquest fet. El de Badalona va explicar que ell no viu aquesta situació "com un enfrontament". I va afegir: "entenc que per a la gent hi hagi morbo, però jo no ho visc en pla «tant de bo els aixafem»".

Una reflexió després de la qual va llançar un desig: "Tant de bo puguem conviure tots dos. Han estat companys meus quinze anys!", explicava el presentador sobre el moment en què diversos dels seus companys apareguin en directe des de cadenes diferents.