Maica i Álex Ghita capgiren 'GH Dúo' a l'últim moment: 'Estic amb...'

Maica i Àlex Ghita han aconseguit que l'audiència de GH Dúo posi tota la seva atenció en ells. Els concursants han protagonitzat aquesta setmana una situació que ha deixat a la vista els seus sentiments. Concretament, ha estat l'ex d'Adara Molinero el primer a sincerar-se: "Estic amb els sis sentits pendents del que ella em diu, com mou les mans, als ulls...".

Moments abans, Ghita mantenia una xerrada amb Òscar davant de Maica i de Romina. Tots dos parlaven del físic de les noies que habiten la casa de Guadalix.

"Romina està bona", soltava Àlex. "I Maica també està molt bona", afegia per la seva banda Òscar. Llavors, l'entrenador personal feia un comentari que pocs esperaven: "Sí, però a Maica la veig per a una relació seriosa".

Àlex Ghita revela els seus sentiments davant la mateixa Maica

A continuació, Àlex va entrar al confessionari per desfogar-se encara més. "Per a mi Maica és molt més que un físic. Ella està per sobre de totes", va revelar.

Reconeixent que està atent a tots i cadascun dels moviments de la murciana, Àlex Ghita va admetre que per a ell és molt important el "llenguatge corporal que té amb mi". Finalment, el concursant va desvelar que és una d'aquelles persones "que aposten per l'amor".

Maica també va tenir ocasió de compartir quines són les seves preferències a l'hora d'enamorar-se. I no va tenir problema a fer-ho davant d'Àlex.

Va ser Romina qui li va preguntar quin era el seu home ideal, al que Maica va respondre sense amagar-se. "M'agraden morenos, alts, i que sigui, sobretot, bona persona".

Després de confessar l'un i l'altre el que pensen sobre l'amor, tots dos protagonitzaven un moment d'acostament a la festa pirata. Àlex es reafirmava en confessar el que sentia: "Un minut amb tu em serveix més que un dia sencer amb una altra persona", va reconèixer. Unes paraules davant les quals Maica va reaccionar dient que li semblava "molt bonic" el que acabava d'escoltar.

Àlex Ghita no amaga els seus sentiments

Tanmateix, Romina li va revelar llavors una cosa que li va fer canviar d'opinió per un moment: "Ui, quin caradura", va soltar la concursant.

Va quedar clar després que per a Àlex no serà fàcil aconseguir el seu objectiu. "Serà molt difícil que realment arribi a tenir alguna cosa bonica amb Maica. Molta gent s'encarregarà d'espatllar-ho abans de començar", va admetre.

La murciana, després de confirmar a Ghita que el seu és "amistat", acudia al confessionari per sincerar-se.

"Súper, saps el que em va dir un bruixot fa com tres anys?", va començar preguntant. "Que trobaria l'amor de la meva vida als 26 a Madrid. Però no dic que sigui ell... Avui m'ha fet unes postres, un bescuit molt bonic".