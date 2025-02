Sorpresa a ‘La isla de las tentaciones’ després de l'últim sobre Montoya: ‘És un…’

Montoya està donant molt de què parlar. El jove sevillà s'ha convertit en un dels grans protagonistes d'aquesta edició de La Isla de las Tentaciones. Encara que Montoya està sentint l'afecte del públic, hi ha gent que encara no el veu amb bons ulls com un antic amic que ha confessat que: "És un infidel per naturalesa".

Els seus moments de gran intensitat i les seves ja icòniques esquinçades de camisa han estat claus perquè l'audiència entengui la seva personalitat explosiva. No obstant això, no és or tot el que lluu.

Un testimoni inesperat ha sacsejat la imatge del concursant. Al programa TardeAR, un examic de Montoya ha parlat sense embuts sobre el seu passat. José Antonio, qui assegura haver estat molt proper al sevillà, ha revelat detalls inèdits sobre la seva manera de ser.

Es destapa el passat ocult de Montoya, de La Isla de las Tentaciones

"Persones així jo no vull a la meva vida", ha confessat. La seva declaració ha deixat sense paraules els espectadors. "Montoya és un infidel per naturalesa", ha sentenciat amb fermesa.

Però el més sorprenent estava per arribar. José Antonio va relatar un episodi concret que posa en escac l'autenticitat del concursant.

"Nosaltres vam sortir un dia de festa. Aquella nit estava parlant amb l'Anita per videotrucada i, en aquell mateix instant, es va embolicar amb una altra noia. El vaig treure de la videotrucada per defensar l'honor de l'Anita en aquell moment", ha explicat el jove.

Aquestes paraules han generat un autèntic enrenou a les xarxes socials. Molts seguidors del programa han començat a qüestionar l'actitud de Montoya a l'illa. És realment sincer o està interpretant un paper?

Sorpresa a La Isla de las Tentaciones després de l'última hora sobre Montoya

Les xarxes cremen amb comentaris dividits. Alguns defensen Montoya i asseguren que a l'illa tot es magnifica. Altres creuen que el testimoni de José Antonio desmunta la imatge que el sevillà vol projectar.

De moment, el protagonista no s'ha pronunciat sobre aquestes acusacions, a La Isla de las Tentaciones, els seus actes continuen parlant per ell. La tensió està en el seu punt més alt. Com reaccionarà Montoya quan acabi aquest programa?

El que està clar és que aquest escàndol no ha passat desapercebut, la veritat sobre Montoya continua sent un misteri, però el debat està més viu que mai. Les pròximes setmanes prometen ser decisives. La Isla de las Tentaciones s'escalfa i Montoya, una vegada més, està en l'ull de l'huracà.