Màxima preocupació per Montoya a 'La Isla de las Tentaciones': 'M'has destrossat'

Montoya ha estat el gran protagonista de l'última entrega de La Isla de las Tentaciones per la seva reacció davant les imatges de la seva noia. L'andalús, completament fora de si, va provocar una gran preocupació després de sortir a la recerca d'Anita. "M'has destrossat", se'l sent cridar mentre avança cap a la casa.

Serà el pròxim dilluns quan els seguidors del programa vegin la desesperació de Montoya davant el flirteig d'Anita i Manuel. Les imatges no tenen desperdici i anticipen una nit molt moguda carregada de tensió i llàgrimes.

Montoya explota de nou a La Isla de las Tentaciones

Fa només una setmana que vam veure Montoya esquinçant-se les vestidures i trencant la seva camisa a La Isla de las Tentaciones. El sevillà va experimentar una autèntica explosió emocional en veure Anita dormir enganxada a Manuel. Ara, el concursant torna a protagonitzar un moment èpic a la República Dominicana davant un nou acostament entre la seva noia i el temptador.

Montoya va fer saltar les alarmes i va crear una gran preocupació després de sortir corrent en l'última foguera dels nois. El seu objectiu va ser arribar a la vila de les noies i fer saber a Anita com se sentia després de veure les últimes imatges d'ella. "M'has destrossat", se'l sent cridar al sevillà completament fora de si.

En l'avançament, que ja està disponible a Telecinco, es pot veure com els ànims estan més caldejats en l'episodi del pròxim dilluns. En aquesta ocasió, és la foguera dels nois la que provocarà els moments de més tensió de la nit.

"Montoya, hi ha imatges per a tu", li anuncia Sandra Barneda sense saber que aquestes simples paraules deslligarien el caos. Només veure-les, el sevillà li propina una puntada al faristol que fa saltar la tauleta pels aires. Els crits de Montoya s'apoderen de la foguera i tot seguit surt disparat cap a la vila de les noies.

La seva arribada a Villa Playa sorprèn a tots els habitants de la casa que, astorats, s'aboquen per saber de qui provenen els crits. No obstant això, caldrà esperar al pròxim dilluns per veure la reacció d'Anita a la presència inesperada de Montoya a la vila.

Montoya se salta les normes de La Isla de las Tentaciones

Montoya és el clar exemple que quan les emocions s'apoderen d'un, no hi ha espai per a la raó. Des que va iniciar la seva aventura a La Isla de las Tentaciones, el sevillà ha destacat per les seves reaccions explosives.

Tant ell com Anita s'han temptat al màxim posant al límit la seva relació i només han reaccionat en veure el comportament de l'altre. Quan Anita va veure l'acostament del seu noi amb Gabriella, va intensificar la seva proximitat amb Manuel fins a caure en la temptació.

Això és el que va provocar que Montoya sortís corrent sense que ningú pogués evitar que entrés a Villa Playa. El concursant no va dubtar a saltar-se les normes del programa per anar a la recerca d'Anita al crit de "m'has destrossat". La seva reacció va fer que l'equip del programa prengués mesures i censurés el seu assalt a la vila de les noies.

Per saber les imatges exactes que provoquen aquesta reacció caldrà esperar al pròxim dilluns. De moment, Anita i Manuel han dormit junts i s'han besat de manera pública. No obstant això, la reacció de Montoya fa pensar que potser hi ha hagut un acostament molt més gran.

De fet, en l'avançament, a més de la fugida de Montoya, es veuen moviments entre els llençols els protagonistes dels quals es desconeixen. Pot ser que Anita sigui una d'elles i d'aquí la reacció compulsiva del seu noi en comprovar fins on ha arribat amb el temptador. "Me'n vaig d'aquí", diu Montoya abans d'abandonar la foguera camí a la vila de les noies.