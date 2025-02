Confirmada la gran notícia de Luis Miguel i l'exdona, Aracely Arámbula: 'Soc una...'

S'ha confirmat la gran notícia de Luis Miguel i la seva exparella, Aracely Arámbula: el cantant s'ha retrobat amb els seus fills. Des del 2009 portava el conegut com 'El Sol de Mèxic', sense veure Miguel i Daniel, els fills que va tenir amb la reconeguda actriu. "Soc pro família", ha comentat Aracely aclarint que no ha posat cap impediment perquè es produís aquest retrobament.

Malgrat el distanciament amb Luis Miguel, la seva exparella afirma que no té "cap conflicte" i que Miguel i Diego poden visitar el seu pare. Sobretot, ara que la gira del mexicà el portarà fins al seu país natal, on podrà estar més a prop d'ells.

Confirmada l'última hora de Luis Miguel i Aracely Arámbula

Luis Miguel i la seva exdona, Aracely Arámbula, han protagonitzat un capítol important en la seva relació familiar després d'anys de distanciament. El cantant i l'actriu han protagonitzat grans desavinences que han arribat a afectar els fills que tenen en comú.

No obstant això, una última hora s'ha confirmat desvetllant el canvi que s'ha produït en Luis Miguel i Aracely. La gran notícia és que el cantant s'ha retrobat amb Miguel i Diego, els fills que va tenir amb Arámbula. "Soc pro família", ha comentat l'actriu després de confessar que, després de més d'una dècada, finalment Luis Miguel va fer el gran pas.

Va succeir quan el nòvio de Paloma Cuevas, aprofitant el seu concert a Chihuahua, va decidir convidar els seus fills. Aracely no va posar cap impediment per a això i va acceptar que Miguel i Diego anessin a veure el seu pare. Tal com afirma la intèrpret, no té "cap conflicte" amb el seu exmarit i els seus fills tenen via lliure per visitar-lo quan vulguin.

"Soc una persona pro família, pro pau, pro harmonia, jo no tinc cap conflicte, ells tenen la porta oberta... si volen anar, endavant", va dir. Segons l'actriu, encara que la relació amb Luis Miguel ha travessat dificultats des de la seva separació, no guarda cap rancor.

El fet que afirmi que els seus fills tenen "la porta oberta", reflecteix la seva actitud conciliadora davant la situació. Tant és així, que també ha admès que no li importaria que Miguel i Diego heretessin el talent musical del seu pare.

Luis Miguel i Aracely Arámbula arriben a un acord

Una altra de les qüestions que ha avançat Aracely és que les negociacions amb Luis Miguel semblen anar per bon camí. Pel que sembla, després d'anys esperant, l'acord econòmic sobre la manutenció dels seus fills està pròxim a tancar-se. El que, sens dubte, hauria ajudat que el retrobament entre ells hagi pogut dur-se a terme.

El distanciament entre Luis Miguel i els seus fills ha estat un tema delicat durant anys, a causa de les tensions derivades de la seva ruptura amb Arámbula. L'última vegada que els va veure, comptaven amb 6 i 4 anys, i ara ja són uns adolescents.

No obstant això, aquesta recent trobada en el concert podria ser un senyal que el cantant està disposat a reprendre el contacte amb els seus fills. Amb la gira actual de Luis Miguel, l'acostament podria continuar, cosa que obre la porta a nous moments d'unió familiar.

Sobre aquesta possibilitat de tornar-se a veure, Aracely no ha posat cap objecció i està disposada a contribuir al bon clima familiar. Malgrat les dificultats passades, tant Aracely com Luis Miguel semblen estar centrats en el més important: el benestar dels seus fills.

En aquest sentit, la reconciliació entre ells podria ser només el principi d'una nova etapa en la vida familiar de Luis Miguel. Sens dubte, una gran notícia per a l'entorn proper de l'artista, però també per als seus fans que celebren aquest retrobament.