La bomba del rei Joan Carles que està donant la volta a Espanya: ja se sap la veritat

Fa uns dies va sorgir la notícia que el rei emèrit podria estar valorant la possibilitat de traslladar la seva residència actual a Dubai a un lloc més proper a Espanya. En concret, es va comentar que qui va ser cap de l'Estat podria instal·lar-se a Cascais, una destinació de vacances situada a la veïna Portugal. Tanmateix, fonts properes al pare de Felip VI es van afanyar a desmentir de manera categòrica aquest moviment.

"L''Operació Cascais' és categòricament falsa", asseguraven persones de l'entorn de l'emèrit. Si bé és cert que Joan Carles visita el país lusità quan aterra a Espanya, en realitat els seus plans no passen per deixar la seva residència als Emirats Àrabs.

Dies després que Joan Carles visités per última vegada Sanxenxo, el monarca va viatjar fins a Portugal. Coincidint amb el moment en què l'emèrit es trobava a Cascais, Verónica Dulanto va revelar al programa TardeAR les intencions del sogre de la reina Letícia. Segons la periodista, aquest canvi de residència afavoriria que el monarca estigués més a prop d'Espanya, així com del seu entorn familiar i social.

L'entorn del rei Joan Carles assegura que no té intenció de traslladar-se a viure a Portugal

Des de TardeAR s'aportaven més dades sobre el suposat trasllat de residència del rei. En concret, van arribar a comentar que el monarca hauria comprat un habitatge que en algun moment podria convertir-se en la seva nova llar.

Cal recordar que l'anterior rei va passar part de la seva joventut a Estoril, un lloc on la família reial espanyola va viure durant els seus anys d'exili. A més, manté amistats a la zona i ha estat vist en aquesta regió portuguesa en diverses ocasions gaudint de regates i esdeveniments.

A Estoril, ciutat molt propera a Cascais, es troba la casa on va viure alguns anys de la seva infància, Villa Giralda. Un lloc molt especial per a l'emèrit i també per a la seva germana, la infanta Margarida.

Cinc anys després del seu exili a Abu Dhabi, Joan Carles I necessita estar envoltat dels seus

Va ser l'any 2020 quan Joan Carles va decidir traslladar la seva residència a Abu Dhabi, lloc on ha dut una vida discreta i allunyada de l'atenció mediàtica. Malgrat el desmentiment de persones properes a l'emèrit que vagi a traslladar-se a Portugal, aquest pas podria marcar l'inici d'una nova etapa.

No és la primera vegada que es parla del desig de Joan Carles d'estar més a prop dels seus. Aquests gairebé cinc anys als Emirats Àrabs han estat complicats per a ell fins al punt que ara sent la necessitat d'estar envoltat de l'afecte d'amics i familiars.

Encara que el seu retorn definitiu a Espanya sembla improbable per la tempesta política i mediàtica que suposaria, instal·lar-se a Portugal podria ser una solució adequada tenint en compte les circumstàncies de l'emèrit.