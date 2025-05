Filtren qui serà el guanyador de 'Supervivientes' i Álvaro Muñoz Escassi queda en xoc

Quan falta poc més d'un mes perquè finalitzi l'actual edició de Supervivientes, sembla que ja sonen els noms dels possibles guanyadors. De fet, aquesta mateixa setmana s'ha filtrat el nom de la persona que s'endurà el premi de 200.000 euros i no és cap altre que Álvaro Muñoz Escassi. Una notícia que el genet no esperava en aquesta, la seva segona aventura com a supervivent.

Escassi, que va abandonar Supervivientes 2009 a causa d'un esquinç de grau 2 al peu dret, sembla que ara va directe a proclamar-se guanyador del popular reality.

Cal recordar que diumenge passat Álvaro Muñoz Escassi va sorprendre tothom en enfrontar-se a la 'Noria Infernal'. El sevillà, tot i els seus dolors d'esquena, va demostrar tenir una gran destresa en una de les proves més temudes de Supervivientes.

Álvaro Muñoz Escassi no pot creure que hagi arribat tan lluny a Supervivientes

Després de deu minuts girant, l'andalús era elogiat per l'audiència del reality. "Quina prova que ha fet Escassi, increïble!", escrivia un fidel seguidor del programa. Altres es fixaven en la seva forma física i destacaven la seva força de voluntat.

Uns missatges en què el denominador comú era l'adjectiu de "guanyador" amb què definien el concursant de Supervivientes. Tot i que són molts els que veuen Álvaro Muñoz Escassi al podi, encara queda camí per recórrer i les previsions poden fer un gir a l'últim moment.

Juntament amb ell, a la llista de vencedors, apareix l'Anita, que està demostrant que no hi ha prova física que se li resisteixi. Des que va arribar a Hondures, la catalana tenia clar que volia canviar la imatge que la gent tenia d'ella després del seu pas per La Isla de las Tentaciones.

Una meta que ha aconseguit donant-ho tot en cadascuna de les proves. De fet, la concursant ha guanyat recompenses i el collaret de líder en diverses ocasions, demostrant les seves ganes de superar-se en cadascuna d'elles. Una actitud que fa que se li obrin les portes de la gran final.

L'audiència de Supervivientes veu Álvaro Muñoz Escassi com a guanyador del reality

En l'esmentada llista de vencedors, després de l'ex Montoya, apareix Borja. Un nom que en arribar a Supervivientes no comptava amb la popularitat de Terelu Campos o d'Escassi, però que s'ha guanyat l'afecte del públic. A més, cal destacar que és un concursant que ha desenvolupat una trajectòria imparable a Hondures.

Finalment, en aquesta llista definitiva apareix també Pelayo Díaz. El dissenyador asturià ha sorprès tothom deixant a la vista la seva personalitat autoexigent i un caràcter fort que busca aconseguir allò que es proposa.

És per aquesta raó que tot apunta que arribarà lluny al concurs. A Supervivientes Pelayo s'ha enfrontat a les seves pors, inseguretats i a la seva imatge pública, revelant la seva veritable essència.

Només queda esperar unes setmanes més per veure si finalment es compleixen les prediccions i Álvaro Muñoz Escassi s'imposa a la resta de participants.