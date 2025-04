La notícia de Joan Carles I i els seus diners que la Casa Reial fa temps que amaga

El rei emèrit va decidir exiliar-se de manera voluntària el 3 d'agost de 2020, va ser llavors quan Joan Carles I anunciava la seva decisió de traslladar la seva residència a Abu Dhabi. Des de llavors molts es pregunten d'on procedeixen els diners amb els quals es sosté el pare de Felip VI. Ha estat ara quan el programa TardeAR ha destapat el nom de qui el sostenen econòmicament.

Segons es va donar a conèixer en l'esmentat espai televisiu, l'emèrit compta amb el suport econòmic de dos germans. Mohamed bin Zayed Al Nahyan i Mansour bin Zayed Al Nahyan, aquest últim, conegut internacionalment per ser el propietari de l'equip de futbol Manchester City.

Mohamed bin Zayed, per la seva banda, és qui encapçala la prefectura de l'Estat als Emirats Àrabs Units. Una persona considerada per Joan Carles de Borbó com un dels seus millors amics i que ostenta una fortuna d'uns 18.000 milions de dòlars. Ell seria l'encarregat d'assumir les despeses dels seus costos principals.

Dos xeics àrabs són qui sufraguen les despeses de l'emèrit a Abu Dhabi

El seu germà, el xeic Mansour bin Zayed, amb una fortuna estimada en 30.000 milions de dòlars, sufraga l'allotjament de qui va ser durant dècades Cap de l'Estat espanyol.

Des de TardeAR asseguraven que aquest va regalar a l'avi de la princesa d'Astúries una mansió de mil metres quadrats ubicada a l'illa de Nurai. Una residència el valor de la qual superaria els 11 milions d'euros i que compta amb sis dormitoris, piscina, platja privada així com tots els luxes corresponents a una propietat d'aquest tipus.

Juan Luis Galiacho exposava en l'esmentat espai de Telecinco que fa anys el pare d'aquests xeics, Zayed bin Sultan Al Nahyan, va atorgar a Joan Carles el "títol de germà". Un fet que permet comprendre aquesta lleialtat cap a l'emèrit.

Joan Carles I ha manifestat en més d'una ocasió que li agradaria instal·lar-se a Espanya

El periodista afegia que, a més de l'habitatge comentat, "li han posat també un palau reial al costat del seu palau". Un gest que confirma l'estatus privilegiat de Joan Carles I en el cercle de poder emiratià.

La veritat és que, malgrat els privilegis amb els quals compta l'emèrit, el sogre de la reina Letícia ha compartit amb els seus íntims el seu desig de tornar a Espanya. Si bé per ara no és una cosa que estigui a prop en l'horitzó la veritat és que en unes setmanes Joan Carles podria visitar la nació de la qual va ser monarca.

És possible que l'emèrit es desplaci fins a Sanxenxo després de Setmana Santa. El seu desig és participar en les regates que tindran lloc aquest pròxim cap de setmana. Una visita que generarà gran expectació com totes les anteriors que ha fet des que té fixada la seva residència a Abu Dhabi.