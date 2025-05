Alejandra Rubio revela el que ningú sap sobre el fill que està esperant Jeimy Báez

Alejandra Rubio era preguntada aquesta setmana per l'embaràs de Jeimy Báez, exparella del pare del seu fill. La filla de Terelu Campos explicava per què Carlo Costanzia no va voler respondre a ¡De Viernes! les preguntes sobre la que va ser la seva xicota. Rubio, taxativa, va assegurar que ella no va tenir res a veure en la decisió del fill de Mar Flores de no parlar sobre el tema.

Preguntada sobre si Carlo no va voler abordar l'assumpte de la seva ex per respecte a ella, Alejandra ho té clar. "Això no ho fa per respectar-me. A mi m'és exactament igual", va respondre la col·laboradora de Telecinco.

A les portes de casa seva, Alejandra va aprofitar la presència dels micròfons per desmentir el que es diu sobre la seva personalitat. "A veure, jo tinc caràcter. Això ho sabeu perquè em veieu, però tampoc és una cosa boja", aclarí amb naturalitat.

Alejandra Rubio deixa clar que ella no va tenir res a veure en la decisió de la seva parella

Aquesta nova aparició pública serveix per confirmar que la cosina de José María Almoguera segueix al costat de la seva parella enmig de la tempesta mediàtica que últimament els envolta. Una situació a la qual el fill de Mar Flores es va referir en la seva entrevista recent responent a les preguntes sobre la suposada crisi en la seva relació amb Alejandra Rubio.

El gendre de Terelu Campos va insistir que no hi ha problemes amb la seva parella i que tot està bé. Carlo Costanzia va recordar els mesos tan intensos que van viure després de l'arribada del seu nadó que va venir al món quan tot just feia un any que estaven junts.

Carlo va reconèixer que es van centrar en el nadó i es van oblidar de cuidar el seu vincle. "Ens estàvem descuidant i vam parlar per treure una nit per sopar o anar al cinema i xerrar", va explicar l'actor.

Més enllà dels comentaris o rumors sobre la seva relació, l'embaràs de l'ex de Carlo era l'altre gran tema de la nit. Un assumpte que el jove no va voler abordar i, a la vista de la resposta d'Alejandra Rubio, ho va fer per decisió pròpia.

Alejandra Rubio aclareix que Carlo no va vetar el tema de l'embaràs de Jeimy per respecte a ella

Carlo Costanzia i Jeimy Báez van mantenir una relació sentimental que segueix fent parlar. Fa un parell de setmanes ella va acudir a ¡De Viernes!per parlar del seu embaràs, una situació de la qual l'actual xicot d'Alejandra Rubio dies després no va voler comentar.

Báez va confirmar el seu embaràs a Fiesta i, només uns dies després, la jove se sotmetia a una entrevista per parlar de la seva futura maternitat. Va ser llavors quan va revelar per error que el pare del seu fill és Yulen Pereira, el que va ser parella d'Anabel Pantoja.

Qui tampoc ha volgut pronunciar-se sobre aquest embaràs és l'esportista d'esgrima. Seguint l'exemple de Carlo Costanzia, Pereira guarda silenci i ni confirma ni desmenteix que ell sigui el pare del nadó que Jeimy espera.