La reina Sofia, en perill per la nova confessió de Bárbara Rey: ningú s'ho esperava

Bárbara Rey no sembla tenir por a les conseqüències legals que pogués tenir la publicació de les seves memòries. L'exvedette, que està a punt de treure a la llum la seva autobiografia Yo, Bárbara: mis memorias, ha explicat quelcom que podria perjudicar molt a la reina Sofia.

Si en el seu dia Bárbara ja va insinuar que qui movia els fils a la Zarzuela era la mare de Felip VI, ara ha volgut confirmar aquesta situació utilitzant un símil literari. "Jo conec corts i circs i són el mateix", es pot llegir en el citat llibre.

I afegeix: "Creieu que el domador és l'estrella i l'estrella és el lleó". Una frase amb la qual Bárbara Rey ha volgut deixar clar que, en aquest cas, el lleó és Sofia.

Bárbara Rey deixa en mal lloc a la reina Sofia amb el que ha explicat sobre ella

Serà el 12 de juny quan els lectors puguin acudir a les llibreries per aconseguir un exemplar del llibre signat per Bárbara Rey. La presentadora María Patiño s'avançava i donava algunes pistes sobre el llibre que parla també de la intrahistòria de la relació de la vedette amb l'anterior Cap d'Estat.

És la primera vegada que la mare d'Ángel Cristo explica la seva veritat sense matisos sobre la seva relació amb Joan Carles I. Però a més de tractar el viscut amb el pare de Felip VI, també aborda en la seva recent obra altres assumptes. Bàrbara parla com mai de la seva infància, de la seva adolescència i del moment en què es va convertir en una de les dones més desitjades del nostre país.

La televisiva en un principi tenia previst llançar les seves memòries post mortem. No obstant això, va canviar de parer després dels últims moviments fets pel seu fill Ángel, sentint la necessitat d'explicar successos que per ara no han vist la llum.

El cert és que la publicació del llibre més esperat de Bárbara Rey podria coincidir amb el moment en què vegin la llum les memòries de Joan Carles I. L'emèrit ha manifestat el seu desig d'explicar la seva versió sobre fets del passat i ho farà en un llibre titulat Reconciliación.

L'autobiografia de Bárbara Rey podria coincidir a les llibreries amb les memòries de Joan Carles I

Joan Carles ja va informar en el seu dia a Felip de la seva intenció d'escriure un llibre en el qual parlaria de la seva vida. Una obra en la qual podria respondre a alguns dels capítols impresos en l'autobiografia signada per Bárbara Rey.

Després de nombrosos escàndols protagonitzats pel marit de la reina Sofia, el mateix Joan Carles I ha decidit prendre la paraula per donar a conèixer la seva veritat.

Amb el que no comptava Joan Carles és que Bárbara anés a explicar fets en els quals l'emèrita fos protagonista. Com aquesta frase en la qual Sofia apareix reflectida com la persona que manejava els fils del que succeïa a la Zarzuela.