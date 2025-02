Gerro d'aigua freda per a Milan i Sasha per l'última hora de Shakira: 'Els meus...'

La veu de Shakira s'ha apagat a Medellín, però no per voluntat pròpia. L'estrella colombiana, que recentment va enlluernar als premis Univision des del seu concert a Barranquilla, s'ha vist obligada a cancel·lar la seva actuació a la capital a causa d'un imprevist.

Gerro d'aigua freda per a Milan i Sasha, els fills de Piqué i Shakira

L'artista, que ja havia hagut de suspendre un concert a Lima per problemes de salut, ha expressat la seva profunda tristesa per aquesta nova cancel·lació. "La meva gent de Medellín! Em dol molt no poder pujar a l'escenari i cantar per a vosaltres amb les ganes que tenia".

"Els meus fills estaven emocionats per conèixer Medellín, i jo per retrobar-me amb vosaltres i compartir totes les sorpreses que us tenia preparades", ha lamentat.

La raó darrere d'aquesta decisió no ha estat un problema de salut de l'artista, sinó un error en l'estructura de l'escenari. Durant el muntatge a l'Estadi Atanasio Girardot, el sostre de l'escenari va patir danys que van comprometre la seguretat de Shakira, el seu equip i el públic.

"Lamento molt l'inconvenient, especialment per a aquells que han viatjat. Està fora de les meves mans i de les del meu equip de producció, però estic segura que aviat trobarem una nova data per celebrar junts", ha assegurat.

L'empresa organitzadora de l'esdeveniment, Páramo Presenta, ha confirmat l'incident i ha explicat que la seguretat és la màxima prioritat. "El promotor i l'equip de l'artista estan treballant junts i esperen poder reprogramar la data en el futur".

"Entenem que aquesta decisió pot ser molesta per al públic que esperava ansiosament el show, però el més important és la seguretat de tots", ha declarat la companyia.

Shakira cancel·la un altre concert

La cancel·lació ha generat una onada de decepció entre els fans de Shakira, que esperaven ansiosament el seu retorn als escenaris colombians. No obstant això, la comprensió i el suport cap a l'artista han estat aclaparadors, reconeixent que la seguretat és primordial.

Shakira, que recentment va rebre sis premis Univision, ha demostrat una vegada més el seu professionalisme i compromís amb el seu públic. Malgrat les dificultats, l'artista manté l'esperança de poder retrobar-se aviat amb els seus seguidors a Medellín.