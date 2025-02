Silenci absolut pel que Alba Carrillo ha explicat d'Ana de Armas: 'A aquesta...'

Alba Carrillo, coneguda per la seva franquesa i espontaneïtat, ha tornat a generar controvèrsia amb les seves declaracions al programa D Corazón de TVE. En aquesta ocasió, la model i col·laboradora ha sorprès el públic en opinar sobre la reconeguda actriu Ana de Armas. I és que ha provocat un silenci absolut al plató a causa de la contundència de les seves paraules.

Després d'abordar al programa de TVE el nou romanç de l'actriu, Alba ha estat molt contundent. I és que ha manifestat: “A aquesta dona li agraden tots els homes bons de Hollywood que tenen algun problema per solucionar”.

Alba Carrillo deixa tothom mut amb les seves paraules sobre Ana de Armas

Alba Carrillo és una de les col·laboradores més rellevants del programa D Corazón, que emet TVE. I avui ha aconseguit novament protagonisme quan a l'espai s'ha revelat el nou romanç de l'actriu. L'encarregada de fer-ho ha estat Anne Igartiburu, que ha afirmat: “Què passa amb Ana de Armas? S'ha enamorat de Tom Cruise?”.

“Els han enxampat a Sant Valentí en un restaurant del centre de Londres. Ell té 62 i ella 36, ja veurem què passa aquí. Els companys diuen que té pinta que s'han deixat fotos per alguna promo o alguna cosa així”.

En aquest punt, Alba ha pres la paraula i ha aconseguit el silenci dels seus companys amb el que ha dit de l'esmentada actriu. I és que ha manifestat: “A aquesta dona li agraden tots els homes bons de Hollywood que tenen algun problema per solucionar. De Tom ens remetem al seu passat, igual que Ben Affleck”.

Amb aquesta afirmació, ha fet referència a les relacions anteriors d'Ana, insinuant que tendeix a involucrar-se amb homes atractius però amb situacions personals complexes. Aquest comentari ha deixat perplexos els seus companys de plató, generant un moment de silenci total.

Les opinions d'Alba Carrillo solen generar polèmica a causa de la seva naturalesa directa i, de vegades, controvertida. La seva disposició a expressar el que pensa sense filtres l'ha convertit en una figura mediàtica que no deixa indiferent l'audiència. No obstant això, aquestes mateixes característiques també li han valgut crítiques i enfrontaments amb col·legues i altres personalitats del món de l'espectacle.

La relació d'Ana de Armas amb figures prominents de Hollywood ha estat objecte d'atenció mediàtica en múltiples ocasions. L'actriu cubana-espanyola ha mantingut romanços amb personalitats com Ben Affleck, cosa que ha generat titulars i especulacions sobre la seva vida personal. La vinculació amb Cruise afegeix un nou capítol al seu historial amorós, i les declaracions d'Alba han avivat encara el debat entorn de les eleccions sentimentals de De Armas.

Altres opinions sobre el suposat nou romanç d'Ana de Armas

Després que tots es quedessin callats per aquest comentari, la normalitat ha tornat al programa i la veritat és que han existit opinions per a tots els gustos. Mentrestant, Gema ha considerat que tot té pinta de ser alguna cosa tipus d'acord comercial, altres s'han cregut l'afer. Aquest ha estat el cas d'Alberto Guzmán, que ha manifestat: “Jo a Sant Valentí no me'n vaig de negocis”.

La dinàmica a D Corazón després de les declaracions d'Alba ha posat de manifest la diversitat d'opinions entre els col·laboradors. Cadascú té la seva pròpia opinió sobre els temes que es posen sobre la taula.