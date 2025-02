Primeres paraules d'Alba Carrillo després de conèixer la nova decisió que ha pres TVE

Alba Carrillo s'ha convertit en un dels rostres més habituals de TVE últimament. Alba Carrillo participa activament com a tertuliana a Mañaneros i en el programa de cap de setmana D Corazón, presentat per Anne Igartiburu. Encara que hi ha un projecte seu que encara no ha sortit i que, per ara, no ho farà, Alba Carrillo ha parlat sobre aquesta decisió de TVE.

No obstant això, un dels seus projectes més esperats ha estat cancel·lat de manera inesperada. Pase sin llamar, el programa que havia de presentar juntament amb Inés Hernand i Mariona Casas, ha estat retirat de la graella televisiva abans fins i tot de la seva estrena. Tot i haver-se gravat entre octubre i desembre de 2024 i comptar amb diverses promocions, el format ha quedat arxivat en un calaix per decisió de José Pablo López.

El programa, produït per WinWin Audiovisual i amb la inclusió de Carmina Barrios en l'equip de presentació, estava dissenyat per ocupar el prime time dels divendres. No obstant això, la forta competència amb ¡De Viernes! a Telecinco i El Desafío a Antena 3 ha fet que la direcció de TVE optés per no emetre'l encara.

Primeres paraules d'Alba Carrillo després de conèixer l'última hora de TVE

El problema és que Pase sin llamar tractava temes d'actualitat, cosa que fa inviable la seva emissió en el futur. La seva cancel·lació definitiva suposa un gerro d'aigua freda per al seu equip, que havia treballat intensament en el seu desenvolupament.

Davant d'aquesta notícia, Alba Carrillo ha reaccionat de manera sorprenentment calmada. A través d'una història al seu compte d'Instagram, la col·laboradora ha publicat un breu missatge: "I compte nou...". Amb aquestes paraules, deixa clar que no pensa donar més importància a la decisió de TVE.

Alba Carrillo està centrada en els seus projectes de TVE

Fonts properes asseguren que Alba està centrada al 100% en els seus altres projectes a la cadena. La seva participació a Mañaneros i D Corazón es manté, consolidant la seva posició a la televisió pública. La seva presència a la pantalla no es veurà afectada, i el seu futur a TVE continua sent prometedor.

La cancel·lació de Pase sin llamar reflecteix la complexitat del món televisiu. No tots els programes arriben a veure la llum, i les decisions de programació poden canviar en qualsevol moment. Alba Carrillo, lluny de lamentar-se, ha preferit mirar cap endavant.

El temps dirà si TVE decideix donar-li una nova oportunitat al format o si Alba i les seves companyes troben un altre projecte similar. Per ara, la col·laboradora continua enfocada en la seva carrera i en seguir sent una de les cares més visibles de la cadena.