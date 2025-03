Gir de 180º a 'Supervivientes' gràcies a la decisió que ha pres Laura Cuevas

Laura Cuevas ha fet alguna cosa que ha provocat que l'actual edició de Supervivientes faci un brusc canvi. La concursant treia a la llum que havia estat testimoni del petó que l'Anita i en Montoya s'havien fet. Una informació després de la qual es produïa una important bronca a la platja que continuava després a la Palapa durant la gala de dijous.

"Us heu fet un petó als morros...", deixava anar Laura Cuevas. "Que aprofiteu el segon que no hi era la càmera", deixava caure la gaditana a l'Anita. Unes paraules que confirmaven l'acostament de la parella al marge de l'audiència.

"Quan em va fer el petó?", va voler saber l'Anita qüestionant el que la seva companya acabava d'anunciar. "El segon dia d'estar aquí!", afirmava rotunda la filla del que va ser majoral de Cantora.

Laura Cuevas explica tot el que va succeir entre l'Anita i en Montoya

Aleshores l'exconcursant de La isla de las tentaciones somreia confirmant l'existència d'aquest gest amb en Montoya. "D'acord, doncs ara entens que em torni boja del cap quan l'altra diu que la manipulo", sentenciava. Al que la Laura va respondre taxativa: "Aquí el que mareja la perdiu és en Montoya".

No obstant això, la reacció de l'andalús quan va ser conscient del que s'estava dient d'ells va ser ben diferent. La Rosario i l'Àngela posaven en coneixement del seu company el que la Cuevas havia comentat sobre ell i la seva exnòvia. "La Laura ha dit que us ha vist a l'Ana i a tu menjar-vos la boca, i l'Ana ha dit que és veritat", van explicar.

En Montoya no va poder evitar emocionar-se davant el que acabava d'escoltar. "He vingut a Hondures a curar-me jo sol, una altra vegada m'ha decebut", va assegurar. L'Anita, que va escoltar el que la seva exparella acabava de dir, es va enfonsar: "No puc més, me'n vaig a la meva p*** casa amb el meu fill".

Al llarg de la gala del passat dijous es va comentar el fet al qual la Laura Cuevas es referia. La supervivent, que va assegurar haver-ho vist en directe, li feia un petó a en Koldo recreant el moment: "Així va ser. El que passa és que està amb què diran, però està boig per l'Anita", deia.

Aleshores en Montoya es va mostrar completament enfadat: "Tu no saps el que jo he patit, ja m'estàs tocant la moral", advertia molt molest. Va ser aleshores quan en Jorge Javier va voler saber com va ser el petó i va demanar a l'Anita que el recreés.

La catalana va reconèixer haver estat pensant sobre el tema perquè tenia clar que abans o després se'n parlaria. "Tenia dues opcions: dir la veritat o mentir", explicava.

En Montoya es va mostrar molt enfadat després d'escoltar la Laura Cuevas

Mentrestant, la seva ex no dissimulava el seu enuig. "M'és igual la gent, tu no vindràs aquí a enfonsar-me", va deixar anar a la Laura Cuevas buscant embolicar-se novament.

El que va venir després va sorprendre el públic en ple directe. El supervivent abandonava corrent la Palapa: "O em separen o me'n vaig a casa meva; jo no estic per això", repetia cridant en Montoya. Una tensa situació després de la qual minuts després va arribar la calma.

La Laura Cuevas no imaginava que després de la seva confessió la situació faria tants girs. Finalment, en Montoya recuperava la calma i l'Anita i ell es reconciliaven. Un capítol més dels molts que semblen seran testimonis els integrants de Supervivientes.