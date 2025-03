Escàndol a la Corona Britànica: La veritable fortuna que tenen Carles i Guillem

La fortuna de Carles III i el seu fill, el príncep Guillem, sempre ha estat un tema de misteri. No obstant això, una recent investigació ha revelat com el rei i el seu hereu han amassat una enorme riquesa al llarg dels anys. Més de 5.000 propietats que posseeixen en els ducats de Lancaster i Cornualla, que inclouen terres i arrendaments milionaris.

Una riquesa oculta en terres històriques

Actualment, aquests ducats cobreixen 180.000 acres de terres a Anglaterra i Gal·les. Gran part d'aquestes terres van ser adquirides als segles XI i XII, després de la conquesta normanda. Tot i que, al segle XVIII, el control d'aquests béns va ser cedit al Tresor, tant el rei Carles III com Guillem han mantingut la possessió d'aquests ducats.

Les propietats inclouen una gran varietat d'actius, des d'aparcaments i mines fins a camps de golf i escoles de surf. El Servei Nacional de Salut (NHS) paga al ducat de Lancaster 11 milions de lliures durant 15 anys pel lloguer d'un magatzem on s'emmagatzemen ambulàncies. Un altre exemple de renda és la presó de Dartmoor, per la qual el Ministeri de Justícia paga 1,5 milions de lliures a l'any.

El rei Carles III i el seu fill, el príncep Guillem, com a patrocinadors de grans organitzacions

Encara que aquestes propietats generen ingressos, la Família Reial també rep guanys d'altres fonts: ambdós ducats posseeixen propietats de tipus comercial i alguns lloguers que es destinen a organitzacions benèfiques. De fet, tant el rei Carles III com el príncep Guillem són patrocinadors de diverses d'aquestes organitzacions. Entre elles, es troben Macmillan Cancer Support i Marie Curie, a les quals lloguen locals en propietats d'alt valor.

Un aspecte sorprenent de la investigació per a molts és que, malgrat l'enorme riquesa dels ducats, Carles III i Guillem estan exempts de pagar impostos sobre aquests ingressos. No obstant això, ambdós han optat per pagar la taxa més alta, demostrant el seu compromís amb les causes públiques. El rei Carles III, per exemple, va pagar 5,9 milions de lliures en impostos en la seva última declaració, un 25% dels seus guanys totals, que van ascendir a 23 milions.

Els beneficis històrics dels ducats per a la Família Reial

A més dels ingressos provinents dels arrendaments, els ducats ofereixen a Carles III i Guillem privilegis que daten de segles enrere. Un d'aquests beneficis és el dret del príncep Guillem a la 'bona vacantia', que li permet reclamar propietats del ducat de Cornualla si el propietari d'aquestes mor sense hereus. Aquest dret ha permès a Guillem obtenir més de la meitat de les 288,000 lliures que va donar a organitzacions benèfiques l'any passat.

Malgrat les crítiques per les grans riqueses que posseeix la Corona, el sistema ha estat en vigor durant generacions, i la família ha gestionat la seva fortuna de manera estratègica. Mentrestant, les despeses institucionals, com el manteniment de palaus i residències oficials, es financen a través de la subvenció sobirana. Això respon a un percentatge del pressupost estatal que prové de terres que la Família Reial va entregar al país fa més de 260 anys.