Giro de 180º en 'Supervivientes' gracias a la decisión que ha tomado Laura Cuevas

Laura Cuevas ha hecho algo que ha provocado que la actual edición de Supervivientes dé un brusco cambio. La concursante sacaba a la luz que había sido testigo del beso que Anita y Montoya se habían dado. Una información tras la que se producía una importante bronca en la playa que continuaba después en la Palapa durante la gala del jueves.

"Os habéis dado un beso en los morros...", soltaba Laura Cuevas. "Que aprovecháis el segundo que no estaba la cámara", dejaba caer la gaditana a Anita. Unas palabras que confirmaban el acercamiento de la pareja al margen de la audiencia.

"¿Cuándo me dio el beso?", quiso saber Anita cuestionando lo que Laura acababa de anunciar. "¡El segundo día de estar aquí!", afirmaba rotunda la hija del que fuera mayoral de Cantora.

Laura Cuevas cuenta todo lo que sucedió entre Anita y Montoya

Entonces la exconcursante de La isla de las tentaciones sonreía confirmando la existencia de ese gesto con Montoya. "Vale, pues ahora entiendes que me vuelva loca de la cabeza cuando la otra dice que le manipulo", sentenció. A lo que Laura respondió tajante: "Aquí el que marea la perdiz es Montoya".

Sin embargo, la reacción del andaluz cuando fue consciente de lo que se estaba diciendo de ellos fue bien diferente. Rosario y Ángela ponían en conocimiento de su compañero lo que Cuevas había comentado sobre él y su exnovia. "Laura ha dicho que os ha visto a Ana y a ti comeros la boca, y Ana ha dicho que es verdad", explicaron.

Montoya no pudo evitar emocionarse ante lo que acaba de escuchar. "He venido a Honduras a curarme yo solo, otra vez me ha decepcionado", aseguró. Anita, que escuchó lo que su expareja acababa de decir, se vino abajo: "No puedo más, me piro a mi p*** casa con mi hijo".

A lo largo de la gala del pasado jueves se comentó el hecho al que Laura Cuevas se refería. La superviviente, que aseguró haberlo visto en directo, le daba un pico a Koldo recreando el momento: "Así fue. Lo que pasa que está con el qué dirán, pero está loquito por Anita", decía.

Entonces Montoya se mostró completamente enfadado: "Tú no sabes lo que yo he sufrido, ya me estás tocando la moral", advirtió muy molesto. Fue entonces cuando Jorge Javier quiso saber cómo fue el beso y pidió a Anita que lo recreara.

La catalana reconoció haber estado pensando sobre el tema porque tenía claro que antes o después se hablaría de ello. "Tenía dos opciones: decir la verdad o mentir", explicaba.

Montoya se mostró muy enfadado tras escuchar a Laura Cuevas

Mientras tanto, su ex no disimulaba su enojo. "Me da igual la gente, tú no vas a venir aquí a hundirme", soltó a Laura Cuevas buscando enzarzarse nuevamente.

Lo que vino después sorprendía al público en pleno directo. El superviviente abandonaba corriendo la Palapa: "O me separan o me voy a mi casa; yo no estoy para esto", repetía a gritos Montoya. Una tensa situación tras la que minutos después llegó la calma.

Laura Cuevas no imaginaba que tras su confesión la situación fuera a dar tantos giros. Finalmente, Montoya recuperaba la calma y Anita y él se reconciliaban. Un capítulo más de los muchos que parecen serán testigos los integrantes de Supervivientes.