Silvia Caballol i Xavier Novell estan d'enhorabona: la foto que ho confirma

La història d'amor entre Silvia Caballol, la dona que va conquerir el cor de l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, ha fet un gir inesperat. I és que ha deixat de ser només un tema de conversa als mitjans per convertir-se en una proposta de ficció.

La relació ha captat l'atenció d'una de les productores més influents del país, La Manchester. Aquesta productora, propietat de Ricard Ustrell, ha aconseguit els drets per adaptar la història de la parella a una sèrie televisiva.

Silvia Caballol i Xavier Novell estan d'enhorabona

L'adaptació televisiva, que es titularà La flor entre les pedres, busca explorar la dimensió més íntima d'aquesta relació que, des del seu inici, va estar envoltada de polèmica. La parella formada per Caballol i Novell, exbisbe de Solsona, ha generat molts titulars.

Ara, després de confirmar-se aquesta informació, és l'eix central d'una ficció que promet endinsar-se en els aspectes més personals de la seva història. La sèrie, que ja ha confirmat el seu títol, es projecta amb la intenció de ser distribuïda en plataformes de contingut streaming.

Un fet que li garantiria un ampli abast tant a Espanya com a altres països. Tot i que la història té un component local, el seu enfocament busca portar el relat més enllà de les fronteres.

Xavier Novell, exbisbe de Solsona, no vol participar en el projecte

La proposta d'adaptació va arribar després que Silvia Caballol revelés que diverses productores s'havien interessat a explicar la seva història. Tot i la reticència de Novell, qui ha decidit mantenir-se en un segon pla, Caballol va acceptar l'oferta i va confiar en el seu propi judici.

"Xavier prefereix no implicar-se i seguir en l'anonimat, però em deixa lliure per prendre la decisió", va comentar la protagonista d'aquesta història. Amb l'acord tancat, la sèrie comença a prendre forma, i La flor entre les pedres es perfila com una de les ficcions més esperades.

L'adaptació promet no només explorar la relació entre Silvia Caballol i Xavier Novell. També els desafiaments socials i personals que van enfrontar en el seu camí cap a l'amor, convertint-se en un relat de superació i valentia.

La parella s'ha vist envoltada en una sèrie d'especulacions a causa de les diferències que existien entre ambdós. Especialment per la transició de Xavier Novell des del clergat cap a una nova vida personal i, sobretot, l'impacte que va tenir la relació en l'àmbit social.