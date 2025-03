Gir de 180° a 'Supervivientes' amb què ha passat amb Ángela Ponce: 'No ho he vist'

Després de l'expulsió d'Ángela Ponce, Supervivientes ha experimentat un gir de 180°. I és que, tal com ha assegurat Laura Madrueño, ha succeït quelcom mai vist dins del reality: “No ho he vist”.

No hi ha cap dubte que aquesta setmana ha estat la més complicada per als concursants en el que porten d'aventura. I tot arran del suposat robatori de l'encenedor que es va produir a Playa Furia.

Dijous passat, i després d'haver estat enxampats, els concursants van reconèixer haver fet trampes, però es van negar a assenyalar el responsable d'aquest furt. Motiu pel qual l'organització de Supervivientes es va veure obligada a prendre cartes en l'assumpte.

Tant és així que els va donar als concursants dues opcions: o nominar directament la persona que havia robat l'encenedor o sotmetre's tots a la decisió de l'audiència. Finalment, i mostrant la seva unitat, es van decantar per la segona.

Per aquest motiu, aquesta setmana hem tingut l'oportunitat de presenciar una doble expulsió. Dimarts passat, 25 de març, Nieves va ser l'escollida pels televidents per abandonar la Palapa, moment en què va ser traslladada a Playa Misterio juntament amb Manuel i Samya.

Però aquest dijous, 27 de març, s'ha produït l'altra expulsió de la setmana, la qual ha acabat amb Ángela Ponce fora de la competició. I ha estat en aquest moment quan Supervivientes ha fet un gir de 180°, detall que no ha passat desapercebut per a Laura Madrueño.

El que ha succeït després de l'expulsió d'Ángela Ponce ha cridat l'atenció de Laura Madrueño

Durant l'última gala de Supervivientes 2025, els concursants que encara estaven nominats han anat salvant-se de l'expulsió un a un, quedant així només dos noms a la llista.

Laura Cuevas i Ángela Ponce han estat les últimes a conèixer el seu destí, una informació que han rebut, una vegada més, per boca del presentador del programa, Jorge Javier Vázquez:

“Els espectadors de Supervivientes han decidit amb els seus vots que la concursant salvada, salvada, sigui Laura”. En aquest moment, ambdues es van fondre en una abraçada i Cuevas no va poder contenir l'emoció en celebrar la seva victòria.

Com era d'esperar, cada grup ha mostrat el seu suport a la seva companya. Mentre els habitants de Playa Furia no van poder contenir les llàgrimes, els de Playa Calma van celebrar la salvació de la seva integrant.

No obstant això, el que realment ha cridat l'atenció de Laura Madrueño ha estat el que ha succeït a continuació. I és que, malgrat ser rivals dins del reality, tots es van unir en una sentida abraçada i van acomiadar l'expulsada amb aplaudiments i molta emoció.

Una escena que ha aconseguit commocionar la presentadora, ja que, segons ha assegurat, és quelcom que “no ha vist” des que va començar a formar part del programa. “No he vist això per part dels dos equips a un concursant quan ha estat expulsat i en tan poc temps... En només tres setmanes”.