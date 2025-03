Així ha quedat la filla d'Antonio David Flores i Rocío Carrasco després del nou retoc

Rocío Flores ha reaparegut a les xarxes per mostrar el seu últim retoc estètic. La filla de Rocío Carrasco i Antonio David Flores volia compartir amb els seus seguidors com ha quedat el tractament que s'ha fet en concret a les celles. La jove pujava una gravació abans de posar-se en mans de l'especialista i una altra després visiblement contenta amb el resultat.

La influencer, una vegada més, ha deixat a la vista que li preocupa la seva imatge. És per aquesta raó per la qual ha acudit a un centre de micropigmentació que ja ha visitat en altres ocasions. Rocío explicava als seus fidels els detalls del tractament d'ombrejat al qual s'ha sotmès per omplir i redefinir les seves celles.

Des que va aparèixer als mitjans de comunicació Rocío ha passat en diverses ocasions per quiròfan. La germana de David Flores va participar en l'edició de 2020 de Supervivientes. Des de llavors la que fora col·laboradora de televisió ha anat fent grans canvis en el seu cos i en el seu rostre.

Rocío Flores ha compartit amb els seus seguidors com han quedat les seves celles

Rocío mai ha amagat la seva passió pel bòtox o l'àcid hialurònic als quals ha recorregut diverses vegades. El seu cos va mostrar una important transformació després d'una lipoescultura els resultats de la qual va deixar a la vista en el seu perfil d'Instagram. El 2022 es va sotmetre a un augment de pit les cicatrius del qual també va mostrar als seus seguidors a les xarxes.

Queda clar que a la neta de Rocío Jurado no li fa gens de por passar per quiròfan ni tampoc posar-se en mans d'especialistes que millorin la seva imatge.

Malgrat la seva joventut fa temps que Rocío acudeix a clíniques de medicina estètica per cuidar-se. Uns canvis en el seu físic que, sovint xoquen amb les crítiques de qui considera que ja no sembla la mateixa que quan va aparèixer a televisió el 2019.

Rocío Flores reconeix que és molt exigent amb la seva imatge

Tot i així la jove sempre ha estat molt sincera sobre tots els retocs estètics que s'ha fet. "M'estranya haver d'estar justificant-me tot el temps de tots els tractaments que em faig. Jo no m'estic fent res estrany a la cara", explicava en un dels seus stories.

Unes paraules amb les quals va mostrar el seu cansament davant de qui qüestiona que es posi en mans de professionals. La filla de Rocío Carrasco ha reconegut en més d'una ocasió que és "molt exigent" amb la seva imatge.

De fet, explicava que en haver aprimat se li marquen més les arrugues. Aquest seria el motiu pel qual va optar per l'àcid hialurònic i no haver "d'estar retocant tant les fotos", admetia. Només queda esperar per saber quin serà el pròxim retoc que Rocío Flores triarà per seguir millorant el seu cos.