Manuel, a punt d'ofegar-se a 'Supervivientes' amb una hamburguesa: 'Si us plau...'

Manuel González va fer que l'audiència de Supervivientes contingués durant la gala d'ahir a la nit la respiració. L'andalús va aconseguir guanyar una prova de recompensa aconseguint una apetitosa hamburguesa que va devorar amb rapidesa i amb la qual va estar a punt d'ofegar-se. "Si us plau, no parlis, tinc aquí aigua", li va dir Laura Madrueño en veure'l amb la mirada fixa i gairebé sense poder respirar.

Manuel va trigar uns segons a recuperar-se sota l'atenta mirada de l'equip mèdic preparat per intervenir. Finalment, després d'esgotar el temps, l'exconcursant de La isla de las tentaciones va aconseguir articular unes primeres paraules. "Estic que em moro, m'estava ofegant", va confessar a la presentadora.

Manuel González frena Supervivientes després d'ennuegar-se amb una hamburguesa

Manuel González continua a Supervivientes després que la setmana passada fos expulsat per l'audiència. El programa va canviar el destí de l'andalús i li va permetre seguir en el concurs en una illa apartada on va rebre la visita de Samya. Aquesta situació no li impedeix poder participar en jocs de recompensa que alleugereixin una mica la seva estada a Hondures.

Anit, en ple directe, Manuel va guanyar a Samya en una d'aquestes proves i el premi va ser una hamburguesa amb patates de guarnició. González disposava de tan sols 90 segons, per la qual cosa es va llançar amb desesperació sobre el menjar. Tant va ser així que, en un moment donat, Manuel va estar a punt d'ofegar-se en ple directe davant l'atenta mirada de Laura Madrueño.

Mentre l'exconcursant de La isla de las tentaciones devorava la seva hamburguesa, no escoltava les advertències de Sandra Barneda des del plató de Supervivientes. "No t'ennueguis", l'avisava veient com el gadità engolia el seu premi.

Barneda no anava desencaminada, ja que, en un moment donat, Manuel va parar de menjar i va fixar la seva mirada a l'horitzó. Des d'Hondures, Laura va presagiar que alguna cosa no anava bé i va reaccionar ràpidament. "Si us plau, no parlis, tinc aquí aigua", li va dir a González en veure que s'estava ennuegant.

Manuel va esperar uns segons per recuperar l'alè i es va llançar a menjar les patates que acompanyaven l'hamburguesa. L'equip mèdic es va mantenir a prop, a l'espera d'intervenir davant el mínim signe d'ofegament.

Manuel González supera el seu primer ensurt a Supervivientes

Per fortuna, no va fer falta la intervenció de l'equip mèdic. La botzina, que marcava que els 90 segons havien finalitzat, va alliberar Manuel del pitjor dels desenllaços. El gadità es va allunyar del seu premi i, després de recuperar l'alè, va aconseguir articular les seves primeres paraules.

"Estic que em moro, m'estava ofegant", reconeixia davant Laura i Samya que van assistir sense alè a la recompensa de Manuel. "No parlis amb la boca plena, no sigui que t'ennueguis", li va recomanar Madrueño per evitar un nou ensurt.

Aquest tipus de reaccions confirmen les dificultats per les quals passen els concursants de Supervivientes. No és la primera vegada que una cosa semblant passa després d'una prova de recompensa on el premi és menjar. De fet, més d'un supervivent ha acabat patint molèsties estomacals després de devorar amb ànsia una d'aquestes recompenses.

Recordem que porten diversos dies sense menjar grans quantitats de menjar i aquesta sol estar composta d'arròs, peix, llegums i coco. D'aquí que, davant una hamburguesa completa, els afortunats es llancin al plat sense perdre el temps.

Manuel no va ser l'excepció i va ser el protagonista del primer ensurt de Supervivientes. Ell mateix va reconèixer que s'"estava ofegant", mentre que la mirada de Laura es dirigia a l'equip mèdic.

Tot va quedar en un ensurt i el gadità té una nova oportunitat de continuar amb el seu concurs. Serà d'aquí a uns dies quan l'audiència decideixi si es converteix en expulsat o, en el seu lloc, és Samya qui abandona l'illa.