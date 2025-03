Increïble el que ha passat amb Max, el fill de Jennifer López del qual tothom parla

Max, el fill de Jennifer López, s'ha convertit en protagonista dels mitjans després d'una publicació recent de la cantant internacional. El que ha passat amb el jove de 17 anys i que l'ha convertit en notícia és el gran canvi que ha experimentat. En la seva recent festa d'aniversari, es va poder veure com la seva alçada supera la de la seva mare, cosa que ha impressionat a molts.

Malgrat ser fill d'una famosa estrella de la música, Max ha mantingut una vida privada, compartint moments juntament amb la seva germana Emme. Amb motiu del seu aniversari, Jennifer ha publicat un vídeo recopilatori on s'aprecia la gran transformació dels bessons. A més, ha quedat demostrat el fort vincle que uneix JLo i els seus fills.

Max, el fill de Jennifer López, acapara totes les mirades

Han passat 17 anys des que Jennifer López va donar a llum a Max i Emme. Els bessons van ser fruit de la seva relació amb Marc Anthony i han intentat que la seva fama no suposi un hàndicap per a ells. Per això, ambdós cantants no acostumen a publicar en els seus perfils instantànies familiars, protegint així la seva intimitat.

No obstant això, amb motiu del 17 aniversari d'ambdós, JLo ha trencat aquesta regla amb un vídeo recopilatori dels seus moments en família. Gràcies a aquest vídeo, s'ha pogut veure el que ha passat amb Max i com ha canviat. La celebració dels 17 anys va estar plena d'alegria i sorpreses, una d'elles va ser comprovar com de grans estan els bessons de Jennifer.

Amb una alçada propera a la de la seva mare, la diferència de mida ha estat un dels aspectes més comentats. Com també ho ha estat la manera en què l'artista ha intentat compaginar la seva feina amb la cura dels seus fills. En les imatges veiem moments en què la 'Diva del Bronx' es disposa a sortir a l'escenari mentre ells esperen entre bastidors.

Moments emotius que confirmen, a més del gran canvi de Max i la seva germana, l'estreta relació que hi ha entre ells. Malgrat la fama de la seva mare, sempre han tingut una vida el més normal possible, compartint moments amb amics i familiars. Aquest 17 aniversari de Max és només un exemple més de com els nens de Jennifer López han crescut i madurat.

Jennifer López es desviu pels seus fills

“Us estimo més enllà de l'eternitat”, amb aquestes paraules Jennifer felicitava Max i Emme pel seu recent aniversari. López, en les seves xarxes socials, no ha dubtat a compartir els moments més especials amb els seus fills. L'estrella de Hollywood se sent orgullosa del progrés de Max i Emme, que també demostren el gran afecte que es tenen entre ells.

No obstant això, el desenvolupament de Max ha estat el que més atenció ha acaparat. Sobretot, en aquelles fotos on posa al costat de la seva mare, que fa 1,61 metres d'alçada. El jove és tan alt com ella, aconseguint amb això que la seva presència destaqui per sobre de la resta.

La privacitat dels seus fills sempre ha estat una prioritat tant per a Jennifer com per a Marc Anthony. Per això, pràcticament no existeixen imatges d'ells a les xarxes socials. Això no treu que, en moments especials, l'artista presumeixi de com han crescut i de com n'està d'orgullosa d'ells.

A més, ambdós tenen aspiracions artístiques amb les quals podrien tenir un futur prometedor. Segons va explicar en una ocasió Jennifer en una entrevista, Max sent especial predilecció per la música. Per la qual cosa no seria d'estranyar que seguís el camí dels seus pares i algun dia el veiem pujat a l'escenari.