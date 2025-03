Jorge Javier Vázquez talla 'Supervivientes' per Makoke: 'Em sap greu dir-te que…'

Jorge Javier Vázquez s'ha vist obligat a frenar l'última emissió de Supervivientes per parar-li els peus a Makoke. "Sento dir-te que no ha estat molt apropiat el teu aplaudiment", li ha dit el presentador en relació amb l'últim escàndol protagonitzat pels habitants de Playa Furia.

No hi ha dubte que aquest dijous, 20 de març, hem viscut una de les gales més tenses de tot el que portem d'edició. I tot arran de l'última polèmica que s'ha produït als Cayos Cochinos.

Tal com ha assegurat Jorge Javier Vázquez, els integrants de Playa Furia han infringit les normes en fer foc amb un encenedor que, segons ells, van trobar a la sorra.

Com era d'esperar, després de deixar al descobert aquesta informació, la direcció de Supervivientes els ha comunicat la sanció que anaven a rebre. Una penalització que inclou fins i tot una nominació directa.

Aquesta nominació s'ha produït després d'una advertència prèvia de Jorge Javier Vázquez. El presentador els ha informat que, si el responsable no sortia a la palestra, tot l'equip acabaria nominat.

Davant aquesta situació, els concursants han optat per assumir la sanció col·lectivament, evitant així assenyalar a un dels seus companys. D'aquesta manera, la decisió sobre l'expulsió ha quedat en mans del públic.

Un gest que ha estat molt aplaudit per Makoke. Tant és així que no ha trigat a posar-ho en valor: "Tramposos són, és evident, però també cal reconèixer que són un equipàs i que són solidaris. Això també mereix un aplaudiment".

Jorge Javier Vázquez frena Supervivientes per qüestionar a Makoke

Tot i que Makoke no pertany a l'equip de Playa Furia, no ha volgut deixar passar l'ocasió per valorar la solidaritat que han demostrat els seus companys. Tant és així que, fins i tot, ha arribat a demanar un aplaudiment per a ells.

Una petició que, per la seva banda, Jorge Javier Vázquez ha considerat que estava totalment fora de lloc, i així mateix li ho ha fet saber a la participant. A més, ha destacat el poc prudent que li ha semblat el seu comentari:

"Sento dir-te que, en aquests moments, no ha estat molt apropiat el teu aplaudiment a l'equip de Playa Furia, però bé, no ha estat molt oportú". Unes paraules que, com era d'esperar, han provocat la immediata reacció de Makoke.

Per una banda, la concursant de Supervivientes 2025 ha admès que els seus companys havien fet trampa i que la seva acció va estar malament. No obstant això, ha volgut deixar clar que el motiu del seu aplaudiment és un altre.

"Vull dir que els estic aplaudint com a equip, han demostrat que tenen solidaritat. Que ho han fet malament, per descomptat, és una falta de respecte a l'equip i a tota la gent que està aquí treballant", li ha respost Makoke a Jorge Javier Vázquez.

No obstant això, les seves paraules no han estat suficients per convèncer el presentador. Tant és així que li ha deixat clar que no era el moment adequat per elogiar l'actitud dels seus companys:

"Administrem millor els aplaudiments, ens prendrem seriosament el concurs perquè, si no, l'aplaudiment perd tot efecte. Estem en aquest moment, acceptem el que ha passat... Carreguem amb el que hem fet i acceptem".