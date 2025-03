Gir de 180° per la gran notícia de Rocío Carrasco i Marta Riesco: ningú pot creure-ho

Rocío Carrasco i Marta Riesco tornen a convertir-se en el centre de totes les mirades, arran d'una inesperada notícia que pot suposar un gir de 180° en la seva relació. I és que, segons ha transcendit, d'aquí a poc, ambdues dones es retrobaran en un plató de televisió.

Durant anys, i a conseqüència de la relació sentimental que la periodista va mantenir amb Antonio David Flores, aquestes dues dones han protagonitzat diversos enfrontaments televisius. Motiu pel qual s'han dedicat durs retrets públicament.

No obstant això, després de mesos sense parlar l'una de l'altra, tot apunta que aquesta situació està a punt de fer un gir radical. Tal com ha transcendit, Rocío Carrasco s'ha convertit en el fitxatge estrella del nou programa de La 1, projecte produït pels creadors de Sálvame i Ni que fuéramos.

Una inesperada informació que ha sortit a la llum dies després que es confirmés el final del format de Ten, el qual es produirà aquest mateix dijous, 27 de març.

La relació de Rocío Carrasco i Marta Riesco està a punt de fer un gir de 180°

Durant els últims dies, els rumors sobre el retorn televisiu de Rocío Carrasco havien cobrat força. No obstant això, ara s'ha confirmat que col·laborarà a La familia de la tele, el nou programa vespertí de La 1 que, segons està previst, s'estrenarà el 22 d'abril.

Però el que més ha cridat l'atenció és que en aquest mateix format també treballarà Marta Riesco, exparella d'Antonio David Flores i exmarit de l'empresària.

Ambdues van protagonitzar diversos enfrontaments durant l'emissió del documental de Rocío Carrasco, detall que afegeix un toc de tensió a aquest inesperat retrobament televisiu.

No obstant això, encara no s'ha confirmat si l'hereva universal de ‘la més gran’ i Marta Riesco coincidiran al plató d'aquest nou programa. Ja que, podrien participar en seccions diferents o, fins i tot, acudir al seu lloc de treball en dies diferents.

Va ser el passat 21 de març de 2021 quan, després de més de 20 anys en silenci, Rocío Carrasco va decidir explicar la seva veritat a través d'una docuserie. En ella, va parlar amb dolor de la dura etapa que va viure durant el seu matrimoni amb Antonio David Flores.

Un testimoni que va aconseguir commoure milers de persones, però que, per contra, va generar un gran rebuig en Marta Riesco. Mesos després de l'emissió d'aquesta producció, va sortir a la llum la relació de la periodista i el youtuber, motiu pel qual es va posicionar al costat de la seva parella.

Durant mesos, la reportera va posar en dubte el testimoni de Rocío Carrasco. No obstant això, el passat 10 de juny de 2024, aquesta situació va fer un inesperat gir de 180°, tant és així que la comunicadora no va tenir cap problema a demanar-li disculpes públicament.

Aquell dia, Marta Riesco va acudir per primera vegada al plató de Ni que fuéramos per explicar tota la veritat sobre la seva relació amb Antonio David. Moment que va aprofitar per confessar que es va equivocar amb l'empresària.