El príncep Harry trenca el silenci després del que ha passat: 'Completament devastat'

El príncep Harry i Meghan Markle no estan passant pel seu millor moment. Entre els seus projectes personals, familiars i les tensions internes, els últims mesos no han estat fàcils per a la parella. Per si no fos prou, un nou esdeveniment ha deixat el príncep Harry “completament devastat”, i és una cosa que podria canviar completament el rumb de la seva vida pública.

La dimissió del príncep Harry de Sentebale

El duc de Sussex ha pres la difícil decisió de dimitir com a patró de Sentebale, l'organització benèfica que va fundar el 2006 amb el príncep Seeiso de Lesotho. Aquesta fundació va néixer amb l'objectiu de donar suport als joves afectats per la SIDA a Lesotho i Botswana. Encara que la sortida de Harry ha estat totalment inesperada, el més impactant ha estat la renúncia conjunta dels membres de la junta de l'organització, provocant una ruptura interna significativa.

La raó darrere d'aquesta decisió té a veure amb una lluita de poder, en què la nova presidenta, Sophie Chandauk, ha estat el focus de controvèrsia. Segons s'informa, els membres de la junta van intentar destituir-la, però ella va respondre amb amenaces legals. Aquesta confrontació ha portat a la dimissió de diversos dels implicats, incloent-hi Harry i Seeiso, que no van poder evitar la ruptura.

El dolor del duc de Sussex davant la ruptura

En un comunicat, tant el príncep Harry com Seeiso van expressar la seva frustració i tristesa per la situació. "És devastador que la relació entre els fideïcomissaris de l'organització benèfica i el president de la junta s'hagi trencat irreparablement, creant una situació insostenible", van expressar consternats. Aquesta ruptura ha deixat una empremta profunda en Harry, que ha hagut d'assumir que la fundació que va crear, amb tant d'esforç i dedicació, ja no funciona com ho feia abans.

Malgrat aquest cop, el príncep Harry va deixar clar que el seu compromís amb les causes humanitàries no desapareix amb la seva sortida de Sentebale. “La nostra prioritat sempre ha estat, i sempre serà, el millor interès de la fundació benèfica”, va expressar. Harry i Seeiso també van recalcar que, encara que no seguiran involucrats en la direcció de la fundació, el seu suport continuarà, encara que sigui d'altres formes.

La resposta de Sentebale a la dimissió dels prínceps

La fundació no ha emès un comunicat explícit sobre la sortida de Harry, però ha volgut deixar clar que el treball al terreny continua sent la seva prioritat. En el seu únic missatge públic, l'organització va destacar la tasca dels equips a Lesotho i Botswana. Així mateix, va destacar el compromís continu de donar suport als joves en àrees com la salut, l'habitatge i la resiliència climàtica.

L'actual director executiu, Carmel Gaillard, va fer èmfasi que “el treball continua perquè no mereixen res menys”, referint-se als nens i adolescents als quals l'organització dona suport. Aquesta notícia arriba en un moment de crisi per a Harry, que enfronta la malaltia del seu pare i el seu distanciament de la Família Reial. A més de tots els escàndols relacionats amb la seva dona, Meghan Markle, que no li ho posen gens fàcil i perjudiquen la seva imatge.