Marta Riesco corrobora el que molts sospiten sobre la vida d'Olga Moreno

Durant la seva última intervenció pública, Marta Riesco no ha tingut cap problema a corroborar el que molts sospiten sobre les novetats relacionades amb l'actual vida d'Olga Moreno. La periodista ha deixat molt clar que no vol saber res sobre el retorn televisiu de la sevillana.

Va ser el passat 28 de febrer quan, després de diversos mesos allunyada de la petita pantalla, l'empresària es va asseure al plató de ¡De Viernes! amb una nova entrevista. A partir de llavors, han estat diverses les ocasions en què hem pogut veure-la col·laborant en alguns dels formats de Telecinco.

Un retorn televisiu que, com era d'esperar, no ha passat per res desapercebut entre la resta de mitjans de comunicació. Tant és així que un equip d'Europa Press ha aprofitat l'última aparició pública de Marta Riesco per preguntar-li al respecte.

El passat dimecres, la reportera de Ni que fuéramos es va desplaçar fins a Barcelona per recollir un premi en nom del programa. No obstant això, tan sols unes hores després, la jove ha reaparegut a Tenerife.

Aquest dijous, 20 de març, s'ha celebrat en aquesta illa l'última gala de premis de Cadena Dial, a la qual Marta Riesco ha acudit en qualitat d'invitada. Moment en què aquesta agència de notícies ha tingut l'oportunitat de parlar uns minuts amb ella.

Durant el corresponent photocall, la periodista no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions de la premsa. No obstant això, hi ha hagut una excepció: Olga Moreno.

Marta Riesco es nega a parlar en públic sobre la vida d'Olga Moreno

Els reporters han aprofitat l'ocasió per preguntar-li a Marta Riesco sobre el retorn d'Olga Moreno a la televisió com a col·laboradora. Qüestió de la qual s'ha desmarcat des del primer moment.

La periodista ha estat molt clara i taxativa en afirmar que “m'importa zero” perquè “estic en una altra peli”. A més, ha deixat clar que no té intenció de mirar enrere: “Han passat tres anys, la meva vida ha evolucionat i els desitjo felicitat a tots”.

Una actitud molt diferent és la que ha tingut quan li han preguntat per la seva actual relació sentimental amb l'artista Alejandro Caraza. Tant és així que, visiblement il·lusionada, Marta Riesco ha confessat que li encantaria que li demanés matrimoni aviat, però encara “no ha clavat” genoll.

A més, i com era d'esperar, la periodista no ha deixat passar l'ocasió per parlar sobre l'imminent final de Ni que fuéramos. Amb un gran somriure, ha assegurat que aquest programa “ha donat aquesta vida de quan estaves trist, ens ha animat a tots”.

“Ens ha retornat aquestes ganes de fer televisió i crec que la gent de la tele ha trobat a faltar aquest gamberrisme”, ha afegit Marta Riesco a continuació.