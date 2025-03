Ningú esperava el que Johnny Depp ha revelat sobre Carles III: 'Ell estava com...'

Johnny Depp, conegut mundialment pel seu talent i versatilitat a la pantalla, ha estat una figura fascinant a Hollywood. Des de la seva interpretació icònica de Jack Sparrow a Pirates del Carib, Depp ha aconseguit una legió de seguidors lleials.

No obstant això, la seva carrera no ha estat exempta de controvèrsies. En els últims anys, la seva vida personal es va veure embolicada en un torb mediàtic, especialment pel seu enfrontament judicial amb la seva exdona, Amber Heard.

El judici, que va acaparar titulars arreu, va ser un cop per a la imatge de l'actor. Heard el va acusar de maltractament, cosa que va danyar la seva reputació. No obstant això, la resolució del judici el 2022, que va afavorir majoritàriament a Depp, va marcar un gir important.

El veredicte, que va obligar Heard a pagar una milionària indemnització per difamació, va representar un respir per a Depp. D'aquesta manera, va poder començar a recuperar el seu estatus a la indústria després d'anys de pèrdues de projectes i de ser objecte de controvèrsia.

Ningú esperava el que Johnny Depp ha revelat sobre Carles III

Malgrat aquest complicat capítol, Depp ha aconseguit ressorgir. La seva actitud informal i el seu caràcter irreverent sempre han generat interès. De fet, una de les seves últimes anècdotes sobre una trobada amb el rei Carles III, ha deixat els seus seguidors amb la boca oberta.

Durant la seva aparició a The Graham Norton Show, Depp va relatar un curiós episodi que va tenir lloc durant l'estrena de la pel·lícula Descubriendo Nunca Jamás. L'actor va ser preguntat sobre la seva relació amb la família reial britànica i va recordar haver conegut a Carles III.

"Sí, sí, vaig conèixer el príncep Carles i l'altra. Van venir a l'estrena de Descubriendo Nunca Jamás", va començar Depp. "Li vaig donar la mà i ell estava com...", va dir imitant la veu de Carles III, cosa que va provocar les rialles del públic.

"No vaig entendre ni una paraula del que va dir, i crec que ell tampoc em va entendre a mi, així que no va ser molt significatiu", va concloure. L'anècdota reflecteix, en el seu estil únic, la manca de pretensió de l'actor i la seva habilitat per riure's de si mateix.

En aquest sentit, Johnny Depp ha aconseguit mantenir la seva autenticitat, fins i tot en situacions que podrien haver estat incòmodes per a altres. Malgrat les batalles legals, continua sent el mateix que va conquerir el públic amb el seu caràcter excèntric i el seu humor.

Sens dubte, aquesta història sobre el rei Carles III afegeix una altra capa a la figura de Depp. Demostrant que, fins i tot en els moments més formals, l'actor no perd el seu toc d'irreverència i la seva capacitat per mantenir el seu propi estil.