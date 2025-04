El rei Frederic i Mary de Dinamarca: tota la veritat sobre la seva possible ruptura

Frederic i Mary de Dinamarca han travessat una de les crisis més complicades del seu matrimoni, enfrontant-se a forts rumors i la pressió mediàtica. Fa més d'un any, unes fotos del príncep Frederic passejant per Madrid amb Genoveva Casanova van ser publicades, deslligant especulacions sobre una possible aventura extramatrimonial. No obstant això, la parella reial ha aconseguit superar aquesta situació amb discreció i compromís.

Les fotos i la reacció pública

Les imatges de l'aleshores príncep Frederic a Madrid, caminant al costat de la mexicana Genoveva Casanova pel parc del Retiro, van sorprendre tothom. La relació entre ambdós no era coneguda, cosa que va deslligar una onada de preguntes sobre el seu vincle. Mentre els mitjans de comunicació centraven la seva atenció en Frederic, que continuà amb els seus compromisos i el seu matrimoni, Genoveva decidí desaparèixer del focus públic.

La crisi deixà una gran tensió mediàtica, però el príncep Frederic mantingué la seva agenda reial, mentre que Mary, la seva esposa, mostrà una actitud més reservada i seriosa en les seves aparicions públiques. Això augmentà les especulacions sobre l'impacte dels rumors en el seu matrimoni, però la reina Mary seguí endavant amb la seva feina a la Corona.

Canvi de tron i l'arribada de Frederic i Mary com a reis

Només un mes després de la publicació de les fotos, la reina Margarida de Dinamarca sorprengué en abdicar del tron i cedir la corona al seu fill, Frederic. Aquesta decisió fou interpretada per molts com una forma de protegir la imatge de la família reial després dels rumors causats per les fotos. Encara que la reina sempre havia expressat el seu desig de mantenir-se al tron fins al final, la successió s'avançà.

El 2023, Frederic i Mary foren oficialment proclamats com a nous reis de Dinamarca. Durant la cerimònia, la parella reial es va fer un petó discret al balcó, que fou interpretat com una manera de dissipar els rumors sobre una possible infidelitat. Pocs dies després, Mary viatjà a Austràlia, el seu país natal, per reflexionar i trobar la calma enmig del torb mediàtic.

Nous començaments i la seva agitada agenda

Amb el pas del temps, Frederic i Mary han reprès les seves responsabilitats com a monarques amb renovat compromís. En la seva última visita d'Estat a París, foren rebuts per l'alcaldessa Anne Hidalgo i realitzaren un romàntic passeig pel Sena. La seva agenda ha estat plena de compromisos internacionals, abastant temes de Defensa i Sanitat, àrees en què ambdós estan molt involucrats.

A més, la parella reial ha enfrontat crítiques per l'augment en el seu pressupost des que Frederic ascendí al tron, amb un increment del 15%. Els mitjans assenyalaren aquest augment com un “salari ocult”, encara que des de la Casa Reial explicaren que ara són dues persones al palau, en lloc d'una sola.