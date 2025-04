'Mañaneros' dona l'última hora sobre la salut de Lydia Lozano i molts se sorprenen

La salut de Lydia Lozano s'ha convertit per uns moments en l'eix central de la xerrada d'aquest dimecres a Mañaneros. La col·laboradora va acudir a la presentació de La familia de la tele que s'estrena el pròxim 22 d'abril a Televisió Espanyola. Lydia, que es va mostrar molt il·lusionada en tot moment, no esperava patir la baixada de tensió que va arribar fins i tot, segons ella mateixa va explicar després, a entelar-li la vista.

Tanmateix, la cosa no va anar a més i Lydia, demostrant que ja es trobava millor, va accedir a fer uns esquats. El que no va voler fer és el ball que tan popular va fer en la seva època de Sálvame. La tertuliana va descartar ballar el 'chuminero', el que no vol dir que no vagi a interpretar-lo davant l'audiència del seu nou programa.

Lydia Lozano pateix una baixada de tensió en la presentació del seu nou programa

En l'esdeveniment organitzat per l'ens públic la madrilenya va insistir que ella ja forma part des de fa uns mesos de Televisió Espanyola. És per aquesta raó per la qual, de manera simbòlica, feia entrega als seus companys de la clau de la cadena pública. Un moment en què María Patiño, Belén Esteban, Víctor Sandoval i Kiko Matamoros, entre d'altres, posaven feliços davant els flaixos de les càmeres al costat de Lydia Lozano.

La madrilenya va fitxar per La 1 el novembre de 2023. Només uns mesos després del final de Sálvame, la col·laboradora es va incorporar a l'elenc de col·laboradors de Mañaneros que aleshores presentava Jaime Cantizano.

D'aquesta manera la televisiva es va convertir en la primera dels integrants del desaparegut magazín de Telecinco a signar contracte amb la cadena pública. Després de més de dues dècades vinculada a Mediaset pocs imaginaven que el seu rostre es faria habitual dels matins de La 1. Ara, amb el seu fitxatge per La familia de la teleLydia torna al costat dels que van ser els seus companys.

Ni ella ni la resta de l'equip del nou espai han volgut donar detalls del que estan preparant. Tot i així, la col·laboradora, ja recuperada de la baixada de tensió, no ocultava el seu entusiasme.

Lydia Lozano es va mostrar entusiasmada amb el fet de formar part de La familia de la tele

"Porto tota la vida treballant en cor i sempre hem rebut crítiques, però m'és exactament igual. Si el programa agrada i funciona, allà estarem", assegurava rotunda.

Del poc que ha transcendit és que el plató des d'on s'emetrà el programa representarà un barri. Un espai en què hi haurà edificis des d'on succeiran coses. Desitjosos de compartir amb l'audiència els primers compassos d'aquest projecte, tots es mostraven emocionats en aquesta nova etapa.

Caldrà veure quant triga Lydia, que va complir 64 anys el passat mes de desembre, a delectar el públic de La familia de la tele amb el seu ja tradicional 'chuminero'.