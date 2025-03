Revolució per l'última hora sobre Gloria Camila, filla de José Ortega Cano

Des que Leticia Requejo va desvelar en exclusiva a Tardear la identitat de la nova il·lusió de Gloria Camila, la informació no ha deixat de fluir. La redacció s'ha vist inundada de detalls sobre aquesta relació i l'última hora sobre la nova parella de Gloria Camila ha fet saltar totes les alarmes. Pel que sembla el seu romanç hauria començat amb diverses mentides d'ell cap a Gloria Camila Ortega.

Fa poc, en el mateix programa, es va revelar una dada impactant. Pel que sembla, Álvaro García va mantenir una relació simultània amb una altra noia mentre començava el seu idil·li amb la filla d'Ortega Cano. La notícia va generar un gran enrenou al plató.

Raquel, l'altra protagonista d'aquesta història, va fer un pas endavant. Es va presentar al programa per explicar la seva versió i llançar un advertiment a Gloria Camila. I és que la jove no creu que Álvaro hagi estat del tot sincer amb Gloria Camila.

Novetats sobre la relació de Gloria Camila, filla de José Ortega Cano

Durant l'entrevista, la jove va ser contundent. Assegura que qualsevol relació que comença amb enganys està destinada al fracàs. "Si no hi ha confiança des de l'inici, de què val?", va expressar amb fermesa.

Encara que Gloria Camila mai ha confirmat el seu romanç amb el cantant, en una ocasió va respondre a la premsa amb una frase reveladora. "El meu cor està molt bé, bategant a mil", va dir. Aquestes paraules, sumades a l'exclusiva de 'Tardear', donen a entendre que tots dos estan junts.

Raquel ha volgut aclarir tot. Ha ofert el seu número de telèfon a Gloria Camila per conversar directament i esvair dubtes. "Li vaig dir que, si volia, li donés el meu telèfon, no tinc problema a parlar amb ella", va afirmar.

Gloria Camila, en silenci per ara

La jove també té una teoria sobre les veritables intencions d'Álvaro García. Creu que el cantant es va quedar amb Gloria Camila per interès: "És el món en què ell vol estar", va afirmar. Per a ella, no és casualitat que la seva relació hagi sortit a la llum just quan l'artista llançava una nova cançó.

Si es confirma aquesta informació, la relació de Gloria Camila hauria començat amb enganys. Una situació que ha revolucionat els mitjans de comunicació i ha posat la jove al centre de la polèmica.

Ara, només queda esperar. Respondrà Gloria Camila als advertiments de Raquel? Es posarà en contacte amb ella per conèixer tota la veritat? La història segueix oberta i promet nous girs inesperats.