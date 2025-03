Comunicat sorpresa de Gloria Camila, filla de José Ortega Cano: 'Ho havia de fer'

Gloria Camila Ortega intervenia aquesta setmana en directe a Y ahora Sonsoles per aclarir el perquè del vídeo que tant està fent parlar. La filla de José Ortega Cano pujava al seu perfil de xarxes socials unes gravacions en què apareixia increpant durament ciutadans anònims per la via pública. Una publicació els motius de la qual la jove ha justificat: "Havia de fer-ho perquè em sembla igual d'impactant anar pel carrer dient aquest tipus de comentaris que per les xarxes".

Una afirmació amb la qual la Gloria Camila ha deixat a la vista els desagradables missatges que rep diàriament. Ella, amb aquest gest, ha volgut demostrar que pateix una situació incòmoda i reprovable.

"Encara que et desitgin la mort i encara que t'amenacin... Ho vaig denunciar i segueixo esperant, és a dir, mai es farà res", advertia en el citat programa d'Antena 3. "Crec que hem de donar visibilitat al límit que podem permetre nosaltres", assegurava la jove confirmant que no es callarà davant l'assetjament que viu en xarxes.

Gloria Camila Ortega ha denunciat l'assetjament que pateix en xarxes d'una manera molt particular

Tot i així, Gloria Camila reconeixia que per a ella no havia estat senzill increpar la gent pel carrer. Una gravació que per a ella consisteix en una teràpia de xoc contra els seus detractors que la jutgen contínuament.

"M'ha costat bastant, perquè soc molt modoseta i no m'agrada anar fent aquest tipus de coses pel carrer", reconeixia en directe en el programa que presenta Sonsoles Ónega.

En el vídeo es poden veure imatges de la filla de Rocío Jurado ballant amb el seu pare, amb el seu germà José Fernando i altres familiars. Una gravació després de la qual, després de ser compartida en el seu perfil de xarxes, li van arribar a recriminar "no portar sang de la Jurado". També va haver de fer front al fet que els anomenessin "ridículs" o "la família dels horrors", entre altres coses.

La filla d'Ortega Cano no ha tingut cap problema a explicar la raó de la seva polèmica publicació

Gloria Camila aclaria que la intenció amb la qual va realitzar aquest vídeo és mostrar d'una manera contundent el que pateix en primera persona pel fet de ser algú conegut. Una manera d'"ensenyar la realitat de les xarxes socials" i, de passada, denunciar públicament el que viuen molts famosos diàriament.

Mitjançant frases despectives i els mateixos insults que ha rebut en les seves històries i publicacions, la jove ha intentat que altres persones es posin en la seva mateixa situació. Una manera amb la qual la filla d'Ortega Cano busca frenar l'assetjament en xarxes.

Si bé per ara no ha confirmat si aquesta situació ha canviat, el cert és que la seva publicació ha tingut gran repercussió. Un experiment que l'ha col·locat de nou en el focus mediàtic després d'un temps allunyada dels mitjans.