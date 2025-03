Gir de 180° després del succeït amb Ana de Armas i el seu polèmic xicot, Manuel Anido

Gairebé un mes després que sortissin a la llum les seves compromeses imatges al costat de Tom Cruise, Ana de Armas ha reaparegut públicament amb el seu polèmic xicot, Manuel Anido. Una estampa que fa un gir de 180° a aquesta història.

Va ser el passat 14 de febrer, Dia de Sant Valentí, quan es van encendre totes les alarmes al voltant d'aquesta coneguda actriu de Hollywood. Aquell dia, la jove va ser vista i fotografiada mentre sopava amb el protagonista de Missió Impossible.

Unes imatges que, com era d'esperar, van generar un gran enrenou al voltant d'Ana de Armas, ja que, des de fa temps, manté una relació sentimental amb Manuel Anido.

Des de llavors, no han deixat de sortir a la llum tota mena de rumors relacionats tant amb la vida sentimental de l'actriu com amb la seva polèmica relació. Una situació que ara acaba de fer un gir radical.

Just després de l'última desfilada de Louis Vuitton a la Setmana de la Moda de París, Ana de Armas ha protagonitzat unes entranyables fotografies amb Manuel Anido. Estampes amb les quals l'actriu cubano-espanyola ha deixat clar que està passant per una de les millors etapes de la seva vida, tant en el personal com en el professional.

Ana de Armas reapareix amb el seu xicot, Manuel Anido, i fa un gir de 180° a la seva polèmica amb Tom Cruise

Acabant d'una vegada per totes amb els rumors que la vinculen amb Tom Cruise, Ana de Armas ha reaparegut a Madrid amb el fillastre del president de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Durant tots aquests mesos, l'actriu ha estat molt criticada per la seva relació amb Manuel Anido, advocat i assessor del govern cubà. I tot a causa de la difícil situació d'opressió i pobresa que travessa el seu país natal.

No obstant això, Ana de Armas no està disposada que aquesta situació acabi perjudicant la seva història d'amor. I prova d'això són les últimes fotografies que ha publicat Europa Press després del seu pas per la Setmana de la Moda de París.

Sense una gota de maquillatge i amb els cabells recollits, l'actriu i Manuel Anido han estat fotografiats fent un romàntic passeig pels voltants de casa seva a Madrid.

Per a l'ocasió, Ana de Armas ha optat per un look desenfadat, compost per uns pantalons texans amples i un abric negre per combatre les baixes temperatures de la ciutat.

En tot moment, tant ella com Manuel Anido s'han mostrat d'allò més afectuosos. Tant és així que van intercanviar confidències, abraçades i petons durant el seu passeig, deixant al descobert que estan passant pel seu millor moment.

Arran d'aquestes fotografies, no hi ha dubte que la relació d'Ana de Armas i Manuel Anido es consolida a passos de gegant, mesos després de sortir a la llum.