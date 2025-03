Comunicat urgent d'Adele sobre la seva relació amb Rich Paul: 'Vull tenir…'

Durant un dels seus últims concerts, Adele va deixar els seus fans sense paraules amb el comunicat urgent que va emetre sobre la seva relació amb Rich Paul. "Vull tenir un munt de temps lliure per estimar el meu fill, estimar el meu home, estimar un altre nen", va assegurar la cantant.

Durant el passat mes de novembre, aquesta famosa artista britànica va acabar la seva gira, Weekends with Adele, al Colosseum del Caesars Palace, Las Vegas. I tot després de més de dos anys d'espectacles ininterromputs.

Aquell dia, Adele va deixar molt clar que, per ara, no té pensat tornar als escenaris. Tot apunta que la cantant vol passar més temps amb el seu promès, Rich Paul, amb el seu fill, Angelo, fruit de la seva relació amb Simon Konecki, i amb "un altre nen".

Tal com es pot llegir al diari The Sun on Sunday, aquell cap de setmana, durant el seu concert, l'artista es va dirigir als seus fans amb un missatge clar:

"En dues setmanes em retiro, aquest és el final. El cap de setmana abans d'Acció de Gràcies serà el concert número 100 i serà l'últim. No tinc plans d'estar a l'escenari indefinidament, la veritat... Vull tenir un munt de temps lliure per estimar el meu fill, estimar el meu home, estimar un altre nen".

A més, i per si això fos poc, Adele va compartir amb el seu públic com li agradaria ser "mare d'un futbolista". No obstant això, i aportant un toc d'humor, va confessar que Angelo juga a futbol americà i que ella no entén les regles del joc:

"No tinc ni p** idea de què és això... Vaig a tots els partits, mai em perdria un partit. Vaig arribar fins al final de la temporada. Òbviament, sé què passa amb el futbol, com el futbol".

D'altra banda, Adele també va voler mostrar als seus fans el seu enorme i espectacular anell de compromís. Moment que es va produir mesos després de confirmar que Rich Paul li havia demanat matrimoni.

Va ser el passat mes d'agost quan la cantant va anunciar durant el seu concert a Alemanya que, després de tres anys de festeig, la seva parella li havia demanat que es casés amb ell. "No em puc casar amb tu perquè ja em vaig casar, així que no puc", va dir en aquell moment.