Gir radical per la decisió d'Anabel Pantoja i David Rodríguez amb la seva filla Alma

Anabel Pantoja i David Rodríguez han tornat a deixar a més d'un sense paraules amb l'últim i inesperat gest que han pres amb la seva filla Alma. Tal com ha transcendit, aquesta mediàtica família ha decidit no tornar a Canàries per ara, una notícia que ha fet un gir radical a la seva actual situació.

Arran del seu festeig i posterior matrimoni amb Omar Sánchez, Anabel es va enamorar de les Illes Canàries. De fet, no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de fixar el seu lloc de residència a Gran Canària.

No obstant això, i malgrat el seu divorci del windsurfista, Anabel Pantoja va decidir quedar-se a viure allà. Tant és així que, durant aquests mesos, hem pogut veure a David Rodríguez viatjant constantment entre aquesta illa i Còrdova, ciutat en la qual treballa.

Però ara, tot apunta que aquesta situació ha fet un gir radical. I és que, segons s'ha confirmat, després d'haver passat uns dies a la casa de Merchi a Sevilla, aquesta mediàtica parella ha decidit no tornar a les Illes Canàries.

Anabel Pantoja i David Rodríguez prenen una inesperada decisió familiar

Durant el cap de setmana, Anabel Pantoja va compartir per sorpresa diverses fotografies a les xarxes socials, on mostrava com ha gaudit del seu últim viatge a Sevilla. Una sèrie de publicacions que han deixat sense paraules a més d'un dels seus seguidors.

Tot apunta que la nòvia de David Rodríguez va decidir refugiar-se a la casa de Merchi en aquests durs moments de la seva vida. I tot mentre la investigació per les lesions de la seva filla Alma segueix el seu curs.

No obstant això, Anabel Pantoja no s'ha limitat a quedar-se a Sevilla, envoltada per tots els seus éssers estimats. Només unes hores després de revelar la seva ubicació, i abans de tornar a les Illes Canàries, la creadora de continguts ha emprès un viatge inesperat a una altra ciutat andalusa: Còrdova.

Ha estat ella mateixa qui ha deixat al descobert la seva visita a través de les seves xarxes socials, encara que això sí, sense deixar rastre de la seva parella, David Rodríguez.

A través de les històries del seu perfil d'Instagram, Anabel Pantoja va compartir una publicació de la seva visita a un popular restaurant de Còrdova, on va gaudir d'un dinar aquest dissabte.

Encara que no va revelar amb qui es trobava, Anabel sí que va voler compartir els plats que va degustar. Entre ells, salmorejo, croquetes de cua de bou i galta de cua de toro.

Tanmateix, aquest diumenge 16 de març, Anabel Pantoja ha tornat a aquesta xarxa social per compartir una nova publicació protagonitzada per David Rodríguez. En ella, podem veure la parella juntament amb un grup d'amics degustant unes riquíssimes empanades.

Un viatge que, segons sembla, no s'allargarà durant molt de temps. I és que, tal com va assegurar Anabel fa uns dies, la seva intenció és passar la Setmana Santa a Sevilla.