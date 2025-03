Ja és oficial: Omar Sánchez, exmarit d'Anabel Pantoja, ha fet el pas definitiu

Omar Sánchez va deixar clar fa diverses setmanes que mostrava el seu suport a la seva exdona Anabel Pantoja. El windsurfista va fer públic el seu desig que la filla de la que va ser la seva parella es recuperés com més aviat millor quan la petita Alma es trobava a l'hospital. Ara que la nena ja es recupera amb els seus pares, Sánchez ha donat pistes de si es veu o no tenint descendència.

El canari, que fa uns dies es va convertir en notícia per certes coincidències en les seves publicacions a xarxes amb les de la seva ex, ara ha reaparegut amb un nadó en braços. Omar Sánchez pujava al seu mur una bonica imatge en la qual apareix amb un nen que podria tenir els mateixos mesos que la filla d'Anabel Pantoja.

L'esportista, juntament amb aquesta tendra fotografia va voler reflexionar sobre la seva futura paternitat. "Em tocarà ser papi en breu?", es pregunta sense aclarir qui són els pares de la criatura a la qual acull tendrament.

Omar Sánchez sembra el dubte sobre la seva futura paternitat

El cert és que Omar porta diverses setmanes alimentant les especulacions. Arran de certes reflexions i la publicació de stories en què ell i Anabel apareixien a la mateixa platja i amb la mateixa cançó de fons, saltaven les alarmes.

L'ex d'Anabel confessava amb il·lusió que sentimentalment està enamorat. "Sense buscar-ho, vaig trobar un bocí de pau en forma de persona. Energia bonica, ànima tranquil·la i un cor enorme", escrivia a xarxes.

A continuació, Omar deixava una frase amb la qual podria referir-se al seu breu matrimoni amb la neboda d'Isabel Pantoja. "La vida ens ensenya que voler també és deixar anar. A vegades, encara que faci mal, cal deixar anar; no perquè no es vulgui, sinó perquè no és el moment".

L'ex d'Anabel Pantoja ha deixat a la vista que torna a estar enamorat

Des que Anabel Pantoja i Omar Sánchez van anunciar la seva separació a principis de 2022, el canari no ha deixat de buscar l'amor. Amb Raquel Lozano va viure un breu romanç d'estiu. Més tard, i gràcies a la seva participació a Pesadilla en el paraíso, va conèixer Marina Ruiz.

Una història d'amor televisada que finalitzava al maig de l'any passat. Aquesta ruptura va submergir Omar en una profunda tristesa de la qual va parlar a les seves xarxes socials. Des de llavors, es va centrar en la seva família, amics i els seus nous reptes professionals.

Va ser fa poques setmanes quan decidia fer un pas més i publicava una imatge de la seva nova parella. Si bé apareixia d'esquena, Omar va confirmar que era amb aquesta misteriosa dona amb qui va celebrar el dia dels enamorats anant a un restaurant. Ara només queda esperar per saber si és ella la persona amb la qual el canari es debutarà com a pare.