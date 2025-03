Sorpresa per les últimes paraules de Judit Mascó sobre Albert de Mònaco: 'Era molt…'

Judit Mascó va ser una de les models més icòniques dels anys 90. La seva elegància i carisma la van convertir en un referent de la moda en l'àmbit internacional. Durant la seva carrera, va participar en esdeveniments exclusius que reunien l'elit del món de l'entreteniment i l'aristocràcia.

Encara que amb els anys la seva vida professional ha pres altres rumbs, continua sent una figura molt admirada. La seva recent aparició en el programa Al cielo con ella va demostrar que la seva història continua despertant interès, sobretot quan va desempolsar records del 1992.

Sorpresa pel que ha dit Judit Mascó sobre Albert de Mònaco

Durant l'entrevista amb Henar Álvarez, l'exmodel va sorprendre en portar amb ella la seva agenda personal de fa més de tres dècades. "El farciment d'aquesta agenda de papers és brutal. T'he portat l'any 1992, tot marcat amb les coses més importants", va comentar Judit Mascó.

Entre els esdeveniments que tenia registrats destacaven moments clau de la seva carrera i de la història. Un d'ells va ser l'assaig general de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona. A més, va revelar detalls sobre una exclusiva festa al port de la ciutat comtal.

Albert de Mònaco i una anècdota que no va passar desapercebuda

Un dels noms que va cridar l'atenció va ser el del príncep Albert de Mònaco. Mascó va recordar amb humor la celebració en què es va trobar amb ell i amb nombrosos atletes nord-americans d'elit.

"Va atracar un vaixell de luxe i allà tots els esportistes d'elit americans hi eren. Jo era l'ambaixadora local i allà hi era fins i tot Albert de Mònaco. Totes les reialeses!", va explicar la model, insinuant que el monarca monegasc no va passar desapercebut en aquell esdeveniment.

Entre rialles, Judit Mascó va deixar caure una curiosa observació sobre el príncep. "D'aquest que acabo de citar... Alguna anècdota tinc, era molt pesadet", va assegurar.

La presentadora li va proposar "posar-lo al congelador", una secció del programa on s'envien a l'oblit personatges que han estat problemàtics. No obstant això, Judit Mascó va rebutjar la idea: "No crec que faci falta perquè la vida no li està anant molt bé".

Amb aquesta anècdota, la model va reviure un episodi de la seva joventut, generant sorpresa i rialles entre els espectadors. La seva espontaneïtat i sinceritat van tornar a demostrar per què continua sent una figura tan estimada pel públic.