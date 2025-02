Gir inesperat gràcies a la confessió que Enrique Ponce ha fet sobre Ana Soria

Enrique Ponce es va acomiadar de manera definitiva de les places a començaments d'aquest mes a Mèxic amb Ana Soria com a testimoni. Abans, el valencià confessava el que per a ell significava la presència entre el públic de la seva xicota. "Tenir Ana al meu costat és un motor important perquè és la meva inspiració", assegurava Ponce molt emocionat.

L'exmarit de Paloma Cuevas va decidir dedicar la seva última faena com a torero a la jove almerienca. "Això no és un brindis, és una declaració d'amor, va per tu, ets la meva inspiració diària, va per tu", va assegurar el valencià.

En aquest viatge a Mèxic, el torero va voler deixar clar de nou el moment en què va començar la seva relació amb Ana Soria. "Ja estàvem separats", va assegurar referint-se al seu matrimoni amb Paloma Cuevas.

Enrique Ponce fa el pas i confessa el que pensa sobre Ana Soria

Enrique Ponce participava en el pòdcast de la periodista mexicana Adela Micha. Una ocasió en què es va sorprendre en referir-se a l'educació de les seves filles i al seu futur més enllà de les places.

Si bé no va ser capaç de concretar quant de temps fa que està amb Ana Soria, uns quatre o cinc anys, el que sí que va fer va ser enaltir la figura de la seva parella. Ponce va reconèixer que a la jove, com li passa a la seva mare, no li agrada anar a la plaça. Així i tot, va admetre el que sent si la seva xicota hi és: "Encara que no la vegi, si sé que hi és, m'inspira".

Enrique Ponce: "Mi novia es mi inspiración" | Un día, una voz

El de Xiva, davant els micròfons d'Adela Micha, recordava la seva història d'amor amb la seva actual parella. "No estava en els meus plans enamorar-me", va assegurar explicant, a continuació, que ell encara estava en "procés de separació".

Tanmateix, Soria va aparèixer "i em vaig enamorar. És una cosa que no pots evitar, no es busca", va voler deixar clar. Unes declaracions que sorprenen encara més si tenim en compte que és molt gelós de la seva vida privada.

Les paraules del torero sobre el començament de la seva relació no coincideixen amb el que es va publicar sobre la seva separació

El cert és que les paraules de Ponce contrasten amb les informacions relacionades amb el procés de separació de Paloma Cuevas. Alguns mitjans parlaven aleshores d'un període de crisi, però sense tràmits legals pel mig.

Es va publicar que ell seguia casat amb Paloma i vivia amb ella i amb les seves filles a casa quan va conèixer Ana. La família va estar a la finca La Cetrina durant la pandèmia. Així i tot, a finals de 2019 i principis de 2020, hi ha imatges dels viatges d'Enrique Ponce i Soria a Mèxic i Estats Units, ja com a parella.

Dates a part, Ponce, ja retirat del tot, pensa en els projectes que té per davant. Són molts els que es pregunten si entre els seus plans hi ha el casament. Un tema del qual per ara ni ell ni la seva xicota han volgut donar més detalls.