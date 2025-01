Paloma Cuevas, exdona d'Enrique Ponce, envia un nou missatge: ‘T'adorem’

Paloma Cuevas ha trencat el seu silenci per enviar un nou comunicat a algú molt especial i fonamental en la seva vida. “T'adorem”, ha escrit en la seva publicació felicitant la dissenyadora Carolina Herrera pel seu 86 aniversari.

El passat 8 de gener, la veneçolana va bufar les espelmes i l'ex d'Enrique Ponce ha volgut retre-li un bonic homenatge. Com a fidel admiradora de la moda i de les creacions de Carolina, Paloma l'ha recordada amb elogis i paraules carregades d'afecte.

Paloma Cuevas publica un nou comunicat

Paloma Cuevas es troba vivint intensament una nova etapa sense Enrique Ponce. Com a company de viatge ha trobat a Luis Miguel, amb qui ha tornat a recuperar el somriure. No obstant això, aquest nou enamorament no li ha fet oblidar-se d'una de les seves grans amigues.

Paloma ha enviat un nou comunicat a Carolina Herrera per celebrar el 86 aniversari de la dissenyadora veneçolana. Va ser el passat dimecres quan l'estilista va complir anys i l'ex de Ponce va voler honorar-la amb una storie publicada en el seu perfil d'Instagram.

“Per molts anys, estimadíssima Carolina, ets adorable, màgica, divina, estàs plena de llum i amor”, comença dient. “Per molts anys més gaudint de la bondat que irradia el teu immens cor, t'adorem”, finalitza el missatge de Paloma.

Aquestes paraules venen a demostrar la unió que existeix entre Herrera i Paloma, i que també s'estén a la seva filla Carolina. De fet, la mateixa ex de Ponce es refereix a la successora de la veneçolana afectuosament com Carol. Una prova de com és d'íntim aquest vincle que comparteix amb la família de dissenyadores.

I és que la passió de Cuevas per la moda l'ha portat a relacionar-se amb el més destacat de les passarel·les. Des de Nova York a Milà, passant per Madrid, no hi ha hagut desfilada en què Paloma no hagi estat present.

De Carolina, la núvia de Luis Miguel destaca la seva “elegància i estil propi”, adjectius únics que l'han situat com una de les millors dissenyadores. En un article que Paloma va publicar per a Telva, va rememorar anècdotes viscudes juntament amb la veneçolana que van forjar la seva amistat.

“Ens vam conèixer, fa molts anys, hem compartit moments inoblidables a Nova York, Los Angeles, Càceres o Madrid”, va assenyalar. “Recordo aquell Cap d'Any tan divertit que vam passar a República Dominicana, el país del nostre estimat i enyorat Óscar de la Renta”, va escriure.

L'ex d'Enrique Ponce fa una pausa de les seves vacances amb Luis Miguel

Després d'una exitosa gira mundial, Luis Miguel es troba gaudint d'unes merescudes vacances amb Paloma. L'ex de Ponce ha estat la seva fidel companya i ha romàs al seu costat en alguns dels escenaris en què ha actuat.

Ara arriba el torn de descansar i recarregar les piles per als projectes que es presenten per al 2025. Per ara, la seva màxima prioritat és gaudir de la tranquil·litat amb Paloma amb qui se l'ha pogut veure recentment.

La parella viu el seu romanç de manera plena i no hi ha res que freni les seves ànsies d'estar junts. No obstant això, Cuevas ha fet una pausa per dedicar-li unes sentides paraules a Carolina amb motiu del seu aniversari.

El 8 de gener està marcat en vermell al calendari de Paloma per ser el dia més especial d'una de les seves millors amigues. El que l'ha portat a trencar el seu silenci i publicar una imatge d'elles dues juntes i un bonic text. L'ex de Ponce ha demostrat que té temps per a tot: per gaudir de l'amor i també per estar pendent dels seus amics.