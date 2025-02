Sorpresa a Noruega: el rei Harald preocupa i Marta Luisa deixa KO a la Casa Reial

Noruega viu dies d'inquietud. D'una banda, la salut del rei Harald ha tornat a estar al centre de les preocupacions, generant un gran enrenou. D'altra banda, la seva filla, Marta Luisa, ha protagonitzat una nova controvèrsia que ha posat la Casa Reial en una situació delicada.

Dos esdeveniments que han sacsejat completament la tranquil·litat de la monarquia noruega. Generant un gran enrenou en l'opinió pública i desencadenant tota mena de comentaris i especulacions sobre el futur de la família reial.

Harald de Noruega cancel·la la seva agenda per problemes de salut

El monarca, que acaba de fer 88 anys, ha hagut de cancel·lar la seva participació en un acte previst a l'estació d'esquí de Granåsen. El seu estat de salut li impedeix reprendre els seus compromisos oficials, cosa que ha encès les alarmes al país.

Des de la Casa Reial han explicat que el motiu és un refredat. No obstant això, la seva avançada edat i els problemes mèdics que arrossega des de fa anys han fet que aquesta absència generi una gran preocupació.

Fa pocs dies, Harald va ser vist en un acte públic a la diòcesi d'Oslo, on va assistir a l'ordenació d'un nou bisbe. Va ser una jornada intensa, amb una recepció multitudinària a l'Ajuntament de la capital.

Aquest últim esdeveniment podria haver afectat el seu estat de salut, debilitant-lo encara més. Encara que les autoritats insisteixen que no hi ha motius per a l'alarma, la situació del monarca continua sent un tema sensible.

Marta Luisa, al centre de la polèmica

Mentre el seu pare s'enfronta a nous problemes de salut, Marta Luisa torna a estar en el punt de mira. La filla del monarca va renunciar a les seves obligacions reials després d'un acord amb la Casa Reial, cosa que va implicar deixar d'utilitzar el seu títol en assumptes comercials.

No obstant això, en una recent entrevista per a un mitjà danès, l'aristòcrata s'ha referit a si mateixa en diverses ocasions com "princesa". D'aquesta manera, va trencar el pacte que havia segellat amb la seva família.

Aquest gest ha provocat una allau de crítiques, ja que molts consideren que Marta Luisa continua beneficiant-se del seu estatus reial per impulsar els seus negocis. La polèmica arriba en un moment delicat per a la família, quan la salut del rei Harald genera gran preocupació.