La infidelitat que desagrada al rei Carlos i tota la Família Reial: Divorci a la vista

El matrimoni entre la princesa Beatriz de York i Edoardo Mapelli ha tornat a ser objecte d'especulació als mitjans britànics. En els últims dies, diversos portals han apuntat que la parella podria estar travessant una crisi. Segons sembla, l'intensa agenda de treball d'Edoardo com una de les raons principals d'aquesta suposada tensió.

Un passat ple de controvèrsies i una relació que no deixa de generar titulars

El mitjà The List ha analitzat alguns detalls que suggereixen que la relació podria estar en un moment delicat. Mentrestant, Edoardo ha concedit una entrevista al mitjà alemany Bunte, on ha parlat sobre la seva faceta professional i personal, sense fer cap referència a la seva vida matrimonial. Tot això ha ocorregut en un context marcat per la recent arribada de la seva segona filla en comú, Athena, qui va néixer a finals de gener.

Un matrimoni marcat per la polèmica des de l'inici

Des que es va fer públic el seu romanç el 2018, Beatriz de York i Edoardo Mapelli han hagut de lidiar amb diverses controvèrsies. En aquell moment, es va revelar que Edoardo encara compartia habitatge amb la seva exparella, Dara Huang, mare del seu primer fill, Wolfie. A més, hi va haver rumors que la relació entre ells va acabar per una infidelitat d'ell, una cosa que mai es va confirmar, però que va tacar la imatge de l'empresari des del principi.

Tot això se suma al fet que no tots aproven que un integrant de la reialesa formi parella amb algú que ja tingui fills. L'ombra del passat ha seguit perseguint-los, i en diverses ocasions el seu matrimoni ha estat blanc d'especulació mediàtica. Un dels episodis més polèmics va ocórrer durant els preparatius del seu casament el 2020.

La parella va haver d'ajornar el seu enllaç a causa de la pandèmia. A més, l'escàndol que envoltava el príncep Andreu per la seva vinculació amb el cas Epstein també va afectar la imatge de Beatriz i el seu futur marit. Per si no fos prou, el pare d'Edoardo va declarar en el seu moment que encara no havia conegut la seva nora, un detall que va generar tot tipus de comentaris.

Decisions controvertides i rumors de distanciament

Les especulacions sobre una possible crisi entre Beatriz i Edoardo s'han intensificat en els últims mesos. Un dels moments que més va alimentar els dubtes va ser la decisió de la parella de no passar el Nadal amb la família reial britànica. En un principi, planejaven viatjar a Itàlia amb la família d'Edoardo, cosa que es va interpretar com un desaire al rei Carles III.

A última hora, Beatriz i Edoardo van decidir quedar-se a Sandringham, ja que els metges van desaconsellar que la princesa realitzés el viatge a causa del seu embaràs. Malgrat la seva presència a la residència reial, les crítiques no van trigar a arribar. Els rumors van alimentar la narrativa que la seva relació amb la família reial és distant i que el seu matrimoni no travessa el seu millor moment.

Malgrat tot, Beatriz ha optat pel silenci. Fins ara, no ha fet cap declaració al respecte ni ha reaparegut en públic per desmentir les especulacions. El que sí que és cert és que aquesta relació està envoltada de controvèrsia i l'atenció mediàtica sobre la parella segueix més viva que mai.