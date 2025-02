Gir inesperat després de la revelació d'Antonio David Flores sobre Kiko Hernández

Antonio David Flores s'ha referit en un dels seus últims vídeos a la recent victòria judicial de Kiko Hernández a Rocío Flores. El youtuber ha deixat clar que manté la seva confiança en la Justícia encara que en aquest cas no li hagi donat la raó a la seva filla.

Antonio David, que no ha volgut entrar en els detalls del cas, ha deixat clar que "es menteix i es manipula" en el programa en el qual col·labora Kiko Hernández. Al llarg del seu discurs l'ex de Rocío Carrasco ha donat les raons per les quals considera que es falta a la veritat.

DENUNCIA RF

Dies abans el col·laborador de Ni que fuéramos explicava mirant a càmera el resultat judicial. "Avui, el jutge m'ha donat la raó i quedo absolt de tota la denúncia que m'ha posat aquesta senyora. I vostè ha de pagar les costes", tancava Kiko Hernández.

Antonio David Flores destapa la veritat sobre el judici que ha guanyat Kiko Hernández

El marit de Fran Antón va rebre una demanda penal interposada per Rocío Flores per anomenar-la "pegamare" en plena tempesta mediàtica del documental Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva.

"Jo estic alliberat", ha reconegut Kiko després de ser absolt. I afegia: "Per cert el terme 'pegamare' és un terme genèric, segons ho recull la sentència", tancava el col·laborador.

Després de conèixer les declaracions de Kiko Hernández era Antonio David qui prenia la paraula en el seu canal de YouTube posicionant-se del costat de la seva filla. Si bé en diferents mitjans s'ha publicat que Rocío ha d'abonar les costes, el guàrdia civil assegura el contrari. Segons ell no haurà de fer-ho per tractar-se d'"una primera instància".

Flores, que ha criticat la intervenció d'Hernández en el seu programa, considera que hauria estat més oportú parlar del judici per entendre així la sentència judicial més enllà d'altres detalls.

"Faltes a la veritat i manipules", ha dit Antonio David mirant a càmera. "El que has propiciat és una campanya d'assetjament", continuava. Flores aclaria a més que alçava la veu en favor de la seva filla "ja que soc l'única persona que pot defensar-la".

L'andalús, malgrat la sentència, ha reconegut que segueix creient en la Justícia, "perquè estic en un estat de dret". A més, justificava la decisió de la seva filla de demandar al col·laborador amb un clar argument. "Gent com tu cal portar-los a una seu judicial a què donin explicacions", sentenciava.

Antonio David ha donat la cara per la seva filla Rocío Flores

Antonio David justifica la seva decisió de mostrar el seu parer sobre el que el jutge ha decidit per aportar un altre punt de vista diferent del que ofereixen els mitjans. L'exmarit de Rocío Flores assegura que segueix estant "silenciat". És per aquesta raó per la qual ha fet el pas de defensar públicament la seva filla.

Cal recordar que Rocío va denunciar per la via penal al col·laborador madrileny. Una querella on se li demanaven dos anys i mig de presó i 120.000 euros. Finalment, el passat dimarts el jutge va dictar sentència donant-li la raó a Kiko Hernández.

El magistrat va concloure que el terme 'pegamare' amb el qual Kiko es va dirigir a Rocío Flores en un plató de televisió, "és un terme genèric". Amb tot, com la sentència és en primera instància, la filla de Rocío Carrasco podria interposar un recurs en els pròxims dies. Una possibilitat que no posa nerviós a Kiko: "En tots els judicis als quals he anat, mai vaig veure una sentència tan ràpida", ha avançat.