Primeres paraules de Gerard Piqué després de la polèmica decisió de Shakira amb els seus fills

La Super Bowl LIX ha tornat a ser un dels esdeveniments esportius més importants de l'any, reunint estrelles de tots els àmbits. Entre les celebritats que van gaudir de l'espectacle, una presència va cridar especialment l'atenció: la de Gerard Piqué.

L'exfutbolista del Barcelona va viatjar als Estats Units per viure la gran final amb els seus fills, Milan i Sasha. Dies després del partit, en què els Philadelphia Eagles es van imposar als Kansas City Chiefs, han sortit a la llum imatges de Piqué.

L'atenció mediàtica no va trigar a arribar, i els paparazzis van aprofitar l'oportunitat per interceptar-lo i preguntar-li sobre l'esdeveniment. Tot això després de la polèmica mudança del català a Miami mentre Shakira estava centrada en la seva gira mundial Las mujeres ya no lloran.

No obstant això, tal com van anunciar Laura Fa i Lorena Vázquez, aquesta mudança mai havia estat entre els plans de l'exparella. I és que la cantant colombiana hauria pres la decisió d'emportar-se Milan i Sasha de gira amb ella.

Primeres paraules de Gerard Piqué

Acompanyat pels seus fills, Piqué caminava tranquil·lament per la ciutat quan va ser abordat pels fotògrafs. Sense perdre la calma, l'exjugador va reaccionar amb naturalitat i va respondre amb una breu, però contundent frase: "tot bé".

Amb el seu característic aplom, va evitar entrar en detalls sobre el seu viatge o la seva experiència a la Super Bowl. La seva actitud, lluny de ser una sorpresa, reafirma la discreció amb què sol manejar-se en l'àmbit personal.

Malgrat la insistència dels reporters, Piqué va preferir mantenir-se al marge i continuar el seu camí amb Milan i Sasha. Ja se sap que l'ex de Shakira no sol fer declaracions davant els mitjans de comunicació. No obstant això, aquestes dues paraules estan plenes de significat.

Un viatge familiar enmig de l'expectació

En les imatges publicades, es pot veure Piqué subjectant la mà del seu fill menor, Sasha, mentre Milan camina al seu costat. L'escena reflecteix un moment familiar enmig d'un entorn que no deixa de generar interès mediàtic.

Des de la seva retirada del futbol, l'exdefensa ha centrat la seva carrera en projectes empresarials com la Kings League. No obstant això, la seva vida personal continua generant titulars, especialment quan se'l veu en companyia dels seus fills.

Amb aquesta breu, però significativa aparició, Gerard Piqué deixa clar que, encara que l'interès per la seva vida continua sent alt, ell prefereix mantenir-se al marge. La seva resposta ho diu tot: sense polèmiques, sense explicacions, només gaudint del moment amb els seus fills.