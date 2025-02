Rocío Flores posa en un compromís a Antonio David Flores: ‘Sigues sincer’

Rocío Flores ha tornat a compartir un moment divertit amb els seus seguidors. Aquesta vegada, la influencer ha posat en un compromís el seu pare, Antonio David Flores. I és que la jove ha fet que Antonio David Flores provi el matcha i ha volgut saber la seva reacció.

La jove va publicar a les seves xarxes socials un vídeo en què el seu pare prova el te matcha per primera vegada i li va dir “sigues sincer”. Un moment inesperat que ha generat rialles i molts comentaris entre els seus seguidors. I és que ningú no s'esperava que Rocío Flores s'atrevís a posar en un compromís Antonio David Flores de manera pública.

Encara que pugui sorprendre a molts, Rocío Flores i Antonio David Flores són “pols oposats”. Així ho ha confessat ella mateixa, deixant clar que els seus gustos no sempre coincideixen. Mentre ella gaudeix del te matcha, el seu pare prefereix el clàssic tallat.

Rocío Flores posa a prova Antonio David Flores

Però aquesta vegada, la influencer ha volgut desafiar el seu pare. “El meu pare provarà el te matcha per primera vegada a la seva vida. Sigues sincer i fes-li un glop gran”, li va dir Rocío Flores amb un somriure entremaliat.

Antonio David no ho tenia clar. “Rocío, de veritat, no em ve de gust”, va respondre amb un gest de dubte. Però la insistència de la seva filla va ser més gran: “Volem veure la teva reacció”, va insistir Rocío Flores.

Finalment, l'excol·laborador de televisió va cedir a la petició de la seva filla i va decidir provar-ho. Amb certa recança, va agafar la tassa i va fer un gran glop al te matcha. La seva expressió ho va dir tot, malgrat les seves paraules, la seva cara reflectia una altra cosa.

“Et juro que està boníssim”, va dir Antonio David, intentant dissimular. Però la seva filla no es va deixar enganyar fàcilment. “No t'ha agradat, veritat?”, li va preguntar amb un somriure còmplice.

Antonio David Flores se sincera en directe amb Rocío Flores

“No, la veritat és que està bo”, va insistir Antonio David Flores. No obstant això, les imatges han parlat per si soles. I és que la seva expressió de complet desgrat no va passar desapercebuda per a ningú.

Malgrat això, Antonio David va voler complaure la seva filla. Amb aquest gest, ha demostrat una vegada més el bon pare que és. Encara que els seus gustos siguin diferents, està disposat a provar coses noves només per ella.

Aquest moment espontani ha engalipat els seguidors de Rocío, que han aplaudit la complicitat entre pare i filla. Sens dubte, un episodi que deixa clar que, encara que siguin pols oposats, el seu vincle és indestructible.