Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': Mar Ulldemolins no aixeca el cap

El pròxim episodi de Com si fos ahir promet emocions intenses i situacions que marcaran un abans i un després. Mentre alguns s'enfronten a dubtes i decisions difícils, altres veuen com un simple descuit pot tenir grans conseqüències.

Entre ells, l'Itziar, interpretada per Mar Ulldemolins, viurà un moment decisiu després d'un error que podria costar-li car. A més, la trama avança amb conflictes legals, sospites i decepcions que faran que aquest capítol sigui clau en el desenvolupament de la història.

Mar Ulldemolins, al límit del fracàs després d'un descuit fatal

L'Itziar ha passat la nit sense aclucar l'ull, amb els nervis a flor de pell davant la seva prova a la Barnateca. Tanmateix, la manca de descans acaba jugant-li una mala passada. D'aquesta manera, la dona es veurà embolicada en nous conflictes.

Exhausta, acaba quedant-se adormida i, quan finalment arriba, la Gemma i la Cristina ja han acabat i estan a punt de marxar. El seu error podria costar-li car, i ara haurà d'enfrontar-se a les conseqüències d'haver fallat en un moment crucial.

La situació deixa l'Itziar en una posició complicada, generant incertesa sobre el seu futur i la seva capacitat per demostrar el que realment val. La seva lluita per tirar endavant trontolla, i aquest revés podria afectar-la més del que imagina.

El Lluís s'enfonsa davant la lentitud del procés judicial

D'altra banda, l'Andreu acompanya en Lluís a veure el seu advocat, qui li adverteix que el procés contra el Rodri serà llarg i complicat. Aquesta notícia suposa un cop dur per al Lluís, que se sent cada cop més impotent davant la situació.

Veient el seu estat d'ànim, l'Andreu intenta animar-lo i el convida a veure el futbol, en un intent de distreure'l de les seves preocupacions. Veurem si gràcies a aquest gest de l'Andreu, el Lluís aconsegueix animar-se i tirar endavant.

Sospites i problemes econòmics compliquen les relacions

Mentrestant, l'Agustí li confessa a la Cati que sospita que el Salvatore no està sent sincer amb ella i que està jugant amb els seus sentiments. Aquesta revelació sembra dubtes en la Cati, que comença a plantejar-se si realment pot confiar en ell.

D'altra banda, el Llibert comunica a la Lídia que no podrà anar a veure-la perquè no pot permetre's comprar el bitllet. La seva decisió la deixa descol·locada i fa que sorgeixin noves tensions. Amb tantes emocions en joc, el nou capítol de Com si fos ahir promet moltes sorpreses.