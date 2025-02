Comunicat urgent de Kiko Hernández pel que ha passat entre Rocío Flores i el jutge

En el programa d'avui de Ni que fuéramos, Kiko Hernández ha sorprès l'audiència amb una important notícia. El col·laborador ha rebut un espai especial en el programa per compartir la veritat sobre un assumpte que l'ha mantingut en tensió durant anys. Kiko Hernández ha confirmat en el programa l'últim que ha ocorregut entre Rocío Flores i el jutge.

"Fa uns anys que tinc una llosa al cap per una denúncia penal en què se'm demanaven dos anys i mig de presó i 120.000 euros", ha explicat. Segons ha assegurat, hi ha hagut diversos intents de judici, però mai s'han pogut celebrar. "O no hi anava la part, o faltava un testimoni...", ha detallat.

Divendres passat, finalment, es va celebrar el judici. "Fins i tot, el setembre de l'any passat, van intentar embargar-me els 120.000 euros perquè el jutjat els tingués en dipòsit. Jo m'hi vaig negar i el jutjat ho va acceptar", ha relatat.

Comunicat de Kiko Hernández sobre el que ha passat entre Rocío Flores i el jutge

El judici es va dur a terme a les deu del matí i Kiko Hernández hi va acudir amb la sensació que ho tenia tot perdut. "El jutge em va dir que dilluns hi hauria sentència", ha afegit.

La sorpresa ha arribat avui. "La sentència era perquè qui em demandava era Rocío Flores, la filla d'Antonio David Flores", ha revelat.

No obstant això, la justícia ha dictat sentència a favor seu. "Avui el jutge m'ha donat la raó i quedo absolt de tota la denúncia que m'ha posat aquesta senyora", ha afirmat Kiko Hernández amb evident alleujament.

Kiko Hernández confirma en directe que ha guanyat el judici a Rocío Flores

Kiko Hernández ha assegurat que se sent completament alliberat després d'aquesta resolució judicial. A més, ha informat que serà Rocío Flores qui haurà de fer-se càrrec de les costes del procés. "Per cert, 'pega mare' és un terme genèric segons diu la sentència", ha puntualitzat.

Kiko Hernández es troba feliç per haver-se tret aquest pes de sobre després de dos anys lluitant contra Rocío Flores als tribunals. Sembla que el col·laborador de televisió està en una de les etapes més felices de la seva vida.

Els seus companys de programa han reaccionat amb entusiasme a la notícia. Tots l'han felicitat i han celebrat amb ell aquest desenllaç positiu. Amb un to emocionat, Hernández ha agraït el suport rebut i ha manifestat la seva alegria per haver tancat finalment aquest capítol.