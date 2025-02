Sasha, el fill petit de Shakira, protagonitza una inesperada notícia: 'És un…'

No hi ha dubte que, en els últims dies, Shakira s'ha convertit en una de les protagonistes de la premsa social, però ara els ulls estan posats en el seu fill, Sasha. I tot arran de l'última i inesperada notícia que ha protagonitzat: "És un fan més".

Va ser el passat diumenge, 16 de febrer, quan l'artista colombiana va fer saltar totes les alarmes després de confirmar-se el seu últim i preocupant contratemps de salut. Segons ha transcendit, un dia abans, la de Barranquilla va haver de ser ingressada en un hospital de Lima a conseqüència d'un fort dolor abdominal.

Tal va ser la magnitud de la seva afecció que a Shakira no li va quedar altra opció que anunciar, a través d'un comunicat, la cancel·lació del seu concert a la capital peruana:

"Lamento informar-los que ahir a la nit vaig haver d'acudir a urgències per un quadre abdominal i em trobo hospitalitzada en aquest moment. Els metges que m'atenen m'han comunicat que no em trobo en condicions de presentar un concert aquesta nit".

No obstant això, malgrat aquesta mala notícia, Shakira va rebre l'alta hospitalària a temps per acudir al concert que tenia programat per al dilluns, 17 de febrer.

Ara, ha estat el seu fill Sasha el que s'ha convertit en el centre de totes les mirades. I tot després que hagin començat a circular per les xarxes unes entranyables imatges seves en l'espectacle de la seva mare.

Sasha, el fill menor de Shakira, es converteix en el centre de totes les mirades

Aquest dilluns, Shakira va deixar a tots els seus fans veritablement sorpresos amb la vitalitat i entrega que va mostrar sobre l'escenari, malgrat els seus últims problemes de salut. No obstant això, el que veritablement va aconseguir guanyar-se el cor dels seus seguidors va ser Sasha.

El petit de 10 anys i el seu germà gran van viatjar fins al Perú juntament amb la seva mare per gaudir de l'última parada de la seva gira. Va ser llavors quan diversos assistents del concert van aconseguir gravar el fill menor de la cantant gaudint com "un fan més" de l'espectacle.

Tant és així que, durant aquests dies, ha estat circulant per les xarxes socials un entranyable vídeo protagonitzat pel fill menor de Shakira. En ell, podem veure el nen cantant amb entusiasme alguns dels èxits de la seva mare i movent el cap al ritme de la música.

En aquestes imatges també podem veure el petit vestit amb una samarreta blanca i uns cascos de diadema per protegir les seves orelles del fort so dels altaveus.

Com era d'esperar, el revelador vídeo de Sasha no ha trigat a fer-se viral, i tot gràcies a l'onada de visualitzacions que ha tingut en les últimes hores. A més, diversos usuaris de les xarxes socials han volgut compartir les seves opinions amb la resta d'aquesta comunitat.

"Mireu com el petit gaudeix veient la seva mare a l'escenari. Es veu com estimen i admiren a Shakira", ha assegurat un usuari de X. "Sasha definitivament serà el nou príncep del pop", ha bromejat un altre internauta.