Acusen Belén Esteban de tenir polls i la reacció de Kiko Matamoros ho diu tot

Belén Esteban ha acudit al Centre Dermatològic IMR per fer-se unes proves capil·lars. La col·laboradora ha compartit la seva experiència al programa Ni que fuéramos, on ha explicat els motius de la seva visita al dermatòleg. I és que des del programa han acusat Belén Esteban de tenir polls i Kiko Matamoros ha reaccionat d'una manera sorprenent.

L'estrès podria haver-li provocat una reacció cutània al cuir cabellut: "T'explico el meu problema, jo he portat extensions durant molts anys. Abans de treure-me-les, em van sortir clapes i em van dir que me les havia de treure. Des de fa cinc mesos he notat descamació al cuir cabellut", ha confessat Belén Esteban a la doctora en directe.

La doctora ha examinat minuciosament a Belén Esteban i David Valldeperas, director del programa, ha preguntat si Belén Esteban té polls o no. "Polls no, tinc el cap netíssim", ha confessat Belén Esteban en directe. Tot i que el que més ha cridat l'atenció ha estat la reacció de Kiko Matamoros qui ha confessat: "Cal ingressar-la o no?", referint-se al fet que el seu problema no és greu.

Kiko Matamoros no es pren seriosament el problema capil·lar de Belén Esteban

Després d'examinar-la, l'especialista ha determinat que Belén pateix dermatitis seborreica. A més, ha assegurat que l'estrès agreuja l'afectació. "Jo estic tranquil·la perquè que ràpid el diagnòstic", ha reaccionat María Patiño des del plató.

No obstant això, la reacció de Kiko Matamoros ha estat la que més ha sorprès. El col·laborador ha minimitzat el problema mèdic de la seva companya. "És una cosa fàcil, el que passa és que hi ha gent que respon al tractament molt bé i altres no tant", ha comentat.

Lluny de mostrar empatia, Kiko ha preferit fer broma sobre el tema. "A mi m'han caigut els cabells per l'estrès", ha confessat amb un somriure.

La doctora ha insistit en la importància de reduir la tensió en la vida de Belén. "Cal estressar-la menys", ha afirmat.

Kiko Matamoros reacciona al diagnòstic de Belén Esteban

La resposta de Matamoros ha estat encara més cridanera: "Com que estressar-la menys?", ha dit amb to indiferent. La seva falta de preocupació ha deixat atònits als presents. No ha pres seriosament el problema capil·lar de Belén ni les recomanacions mèdiques.

L'actitud de Kiko ha generat un gran enrenou al programa. Mentre alguns col·laboradors han intentat restar importància a l'assumpte, altres han mostrat la seva sorpresa davant la seva falta d'empatia. Belén, per la seva banda, ha preferit centrar-se en el diagnòstic i en el tractament recomanat per la doctora.

Aquest episodi ha demostrat, una vegada més, la particular manera de Kiko Matamoros d'afrontar les preocupacions dels seus companys. Mentrestant, Belén Esteban ha decidit seguir endavant amb el seu tractament i evitar situacions d'estrès que puguin agreujar el seu problema capil·lar.

Belén ha assegurat que seguirà informant sobre la seva evolució. Els espectadors seguiran atents a les seves pròximes aparicions al programa. L'important, segons els experts, és seguir el tractament adequat i reduir l'estrès.